Источник: «Спартак» заплатил «Челси» за аренду Пашалича 1 миллион, зарплата игрока – 2,3 миллиона

Стали известны подробности перехода полузащитника «Челси» Марио Пашалича в «Спартак». По информации источника, за аренду 22-летнего хорвата без права последующего выкупа московский клуб заплатил 1 миллион евро.

Зарплата футболиста составит 2,3 миллиона плюс различные бонусы на сумму 200-300 тысяч евро.

В прошлом сезоне Пашалич на правах аренды выступал за «Милан». В активе полузащитника в рамках Серии А – 24 матча, пять голов и одна результативная передача.