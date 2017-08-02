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    Источник: «Спартак» заплатил «Челси» за аренду Пашалича 1 миллион, зарплата игрока – 2,3 миллиона

    Стали известны подробности перехода полузащитника «Челси» Марио Пашалича в «Спартак». По информации источника, за аренду 22-летнего хорвата без права последующего выкупа московский клуб заплатил 1 миллион евро.

    Зарплата футболиста составит 2,3 миллиона плюс различные бонусы на сумму 200-300 тысяч евро.

    В прошлом сезоне Пашалич на правах аренды выступал за «Милан». В активе полузащитника в рамках Серии А – 24 матча, пять голов и одна результативная передача.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.08.2017 21:00
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 3 августа 2017, 08:17

      Посмотрим что выйдет,подкрепление? или разочарование

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 3 августа 2017, 07:18

      Это ни разу не спаситель Спартака, команду спасать и не нужно, она стоит на ногах крепко, но, надеюсь, добавит креатива и вариативности.

      7
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 3 августа 2017, 06:58

      Парень будет стараться перед ЧМ, его с прошлым турниром обидно кинули, теперь он будет цепляться за шанс, жду от него сильной игры.

      6
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 3 августа 2017, 06:52

      Пашалич обойдется максимум 3,3, а за Нойштедтера дают 4, не много, даже учитывая покупку?

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 3 августа 2017, 06:30

      Обязательным условием Челси было, чтобы арендатор играл в ЛЧ, т.е. засветить игрока и поднять цену. Бизнес рулит, там же Абрамович. А если он заиграет в Спартаке и мы захотим его выкупить, то ценник будет существенно выше, чем 3, которую заплатил Челси за него.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 3 августа 2017, 05:32

      Деньги огромные для такого молодого!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +382

      лёха72 3 августа 2017, 00:22

      должен отработать

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17735

      paracetamol 3 августа 2017, 00:05

      Федун не разорился?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 2 августа 2017, 23:41

      Будем посмотреть! Удачи парню!

      5
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      Рейтинг: +100693

      zigbert 2 августа 2017, 22:34

      Настораживает это условие без права выкупа,но будем надеяться на лучшее.

      3
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