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    Левников получил «двойку» за работу на матче ЦСКА – «СКА-Хабаровск»

    Санкт-петербургский арбитр Кирилл Левников получил неудовлетворительную оценку за судейство матча третьего тура РФПЛ между московским ЦСКА и «СКА-Хабаровском» (2:0). Такой вердикт вынесла Контрольно-квалификационная комиссия РФС.

    На решение, в частности, повлияло пенальти, назначенное рефери за фол на армейце Алане Дзагоеве. Комиссия постановила, что одиннадцатиметровый был неправомерным.

    Соответственно, Левников на некоторое время будет отстранен от работы на матчах РФПЛ.

    Источник: Р-Спорт

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    02.08.2017 19:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +195

      Colonist 3 августа 2017, 13:29

      Слопали Кони? Больше всех тут ржете, по поводу незаконных пенальти, в пользу других!

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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 3 августа 2017, 07:04

      Левникову двойку, коням - троечку (очков). Они бы всё равно наверно взяли, но осадок...

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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 августа 2017, 20:28

      Никакого риска для репутации ККФ , можно и принципиальность проявить. ЦСКА все равно бы выиграл . А Левников скоро снова будет судить .

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 2 августа 2017, 19:56

      Фол на Дзагоеве был 100 %! Там непонятно только, почему Алан катнул мяч влево, а продолжил движение прямо? Думал, возможно, изменить направление, но сбили...

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      Рейтинг: +195

      Colonist > cska-62 3 августа 2017, 13:30

      он просто увидел что впереди есть чьи то ноги, о которые можно споткнуться! :)))

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Colonist 3 августа 2017, 17:47

      Свалили его сзади... :-)))

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 2 августа 2017, 19:48

      Проявили не свойственную ККК РФС принципиальность и единодушие.... Нормально, когда без мути определяют ошибку, тем самым прекращая всякие нездоровые инсинуации...
      Продолжайте в том же духе, невзирая на чины, регалии и клубную принадлежность!!...

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