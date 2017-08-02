Левников получил «двойку» за работу на матче ЦСКА – «СКА-Хабаровск»

Санкт-петербургский арбитр Кирилл Левников получил неудовлетворительную оценку за судейство матча третьего тура РФПЛ между московским ЦСКА и «СКА-Хабаровском» (2:0). Такой вердикт вынесла Контрольно-квалификационная комиссия РФС.

На решение, в частности, повлияло пенальти, назначенное рефери за фол на армейце Алане Дзагоеве. Комиссия постановила, что одиннадцатиметровый был неправомерным.

Соответственно, Левников на некоторое время будет отстранен от работы на матчах РФПЛ.