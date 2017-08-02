«Спартак» включился в борьбу за Рикардо Альвареса

Полузащитник «Сампдории» Рикардо Альварес может продолжить карьеру в России. Ранее сообщалось, что в услугах 29-летнего футболиста заинтересованы московские «Динамо» и «Локомотив».

По информации Gazzamercato.it, в борьбу за аргентинца включился чемпион страны – «Спартак».

В прошлом сезоне чемпионата Италии Альварес провел 21 матч, записав на свой счет два гола и две результативные передачи.