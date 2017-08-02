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    «Спартак» включился в борьбу за Рикардо Альвареса

    Полузащитник «Сампдории» Рикардо Альварес может продолжить карьеру в России. Ранее сообщалось, что в услугах 29-летнего футболиста заинтересованы московские «Динамо» и «Локомотив».

    По информации Gazzamercato.it, в борьбу за аргентинца включился чемпион страны – «Спартак».

    В прошлом сезоне чемпионата Италии Альварес провел 21 матч, записав на свой счет два гола и две результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2017 13:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 2 августа 2017, 14:55

      Рикардо конечно очень хороший игрок, настоящий "фантазисто" ,но я не уверен, что сейчас он нужен Спартаку ,потому ,что его возможные конкуренты Попов и Джано например в последнем матче вообще не вышли на поле. На мой взгляд как минимум три человека на место это уже перебор, а вот Локомотиву такой игрок нужен хотя бы на замену Миранчука и Фернандеша особенно перед стартом ЛЕ ( тем более и Алексей и Мануэль играют вместе на поле, в отличие от Ивелина и Джано).

      1
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      Рейтинг: +5444

      Приус > hevbn 28 2 августа 2017, 15:15

      У Попова и Джано не хватает этой самой фантазии и стабильности, одна игра - блеск, потом три, хоть не смотри.

      7
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      Рейтинг: +33432

      oyabun > Приус 2 августа 2017, 16:50

      Попов то еще ладно, а вот что случилось с Джано? Очень неприятно что он так регрессировал.

      4
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      Рейтинг: +5444

      Приус > oyabun 2 августа 2017, 18:07

      Сам каждый сезон жду, что раскроется, заиграет.

      4
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      Рейтинг: -70

      Diman Red 2 августа 2017, 14:34

      на кой он им сдался?

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