«Спартак» включился в борьбу за Рикардо Альвареса

Рикардо конечно очень хороший игрок, настоящий "фантазисто" ,но я не уверен, что сейчас он нужен Спартаку ,потому ,что его возможные конкуренты Попов и Джано например в последнем матче вообще не вышли на поле. На мой взгляд как минимум три человека на место это уже перебор, а вот Локомотиву такой игрок нужен хотя бы на замену Миранчука и Фернандеша особенно перед стартом ЛЕ ( тем более и Алексей и Мануэль играют вместе на поле, в отличие от Ивелина и Джано).
Полузащитник «Сампдории» Рикардо Альварес может продолжить карьеру в России. Ранее сообщалось, что в услугах 29-летнего футболиста заинтересованы московские «Динамо» и «Локомотив».
По информации Gazzamercato.it, в борьбу за аргентинца включился чемпион страны – «Спартак».
В прошлом сезоне чемпионата Италии Альварес провел 21 матч, записав на свой счет два гола и две результативные передачи.