«Интер» объявил о покупке Весино из «Фиорентины» за 24 миллиона

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Полузащитник «Фиорентины» Матиас Весино перешел в «Интер». Как сообщается на официальном сайте миланского клуба, 25-летний уругваец подписал контракт до лета 2021 года.
Сумма трансфера составила 24 миллиона евро.
В прошлом сезоне Серии А Весино провел 31 матч, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами.
È ufficiale: @MatiasVecinoUy è nerazzurro! Per lui contratto di 4 anni https://t.co/n7CDqh6UoM #WelcomeVecino #InterIsComing #FCIM pic.twitter.com/eByLkS1KR8— F.C. Internazionale (@Inter) 2 августа 2017 г.