Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Интер» объявил о покупке Весино из «Фиорентины» за 24 миллиона

    Полузащитник «Фиорентины» Матиас Весино перешел в «Интер». Как сообщается на официальном сайте миланского клуба, 25-летний уругваец подписал контракт до лета 2021 года.

    Сумма трансфера составила 24 миллиона евро.

    В прошлом сезоне Серии А Весино провел 31 матч, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами.

    Источник: ФК «Интер» Милан

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.08.2017 12:41
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      ИБИ ТЕРЕК 2 августа 2017, 13:33

      игро отличный брво

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 2 августа 2017, 12:58

      Ну Посмотрим на парня что он умеет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 2 августа 2017, 12:49

      WELCOME, значит кого то из центра поля на продажу...Кондо или Брозович out

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11