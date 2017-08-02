«Интер» объявил о покупке Весино из «Фиорентины» за 24 миллиона

Полузащитник «Фиорентины» Матиас Весино перешел в «Интер». Как сообщается на официальном сайте миланского клуба, 25-летний уругваец подписал контракт до лета 2021 года.

Сумма трансфера составила 24 миллиона евро.

В прошлом сезоне Серии А Весино провел 31 матч, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами.