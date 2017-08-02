ЦСКА сыграет против АЕКа в темно-синих футболках

ЦСКА сегодня проведет ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против АЕКа. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.

Армейцы сыграют в этом поединке в темно-синих футболках. Греческий клуб выйдет на поле в желтой форме с черными полосами.

Напомним, что первая встреча между АЕКом и ЦСКА завершилась со счетом 2:0 в пользу россиян.