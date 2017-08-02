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    ЦСКА сыграет против АЕКа в темно-синих футболках

    ЦСКА сегодня проведет ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против АЕКа. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Армейцы сыграют в этом поединке в темно-синих футболках. Греческий клуб выйдет на поле в желтой форме с черными полосами.

    Напомним, что первая встреча между АЕКом и ЦСКА завершилась со счетом 2:0 в пользу россиян.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2017 12:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -367

      Ехай Наxyй 2 августа 2017, 12:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      "Голубые" в тёмно синем,как-то не камильфо,сливаться будут.

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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > Ехай Наxyй 2 августа 2017, 13:37

      У кого что болит,тот о том и говорит)))По себе то всех не ровняй...

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