ЦСКА сыграет против АЕКа в темно-синих футболках

"Голубые" в тёмно синем,как-то не камильфо,сливаться будут.
ЦСКА сегодня проведет ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против АЕКа. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.
Армейцы сыграют в этом поединке в темно-синих футболках. Греческий клуб выйдет на поле в желтой форме с черными полосами.
Напомним, что первая встреча между АЕКом и ЦСКА завершилась со счетом 2:0 в пользу россиян.
Οι εμφανίσεις των δυο ομάδων στο αποψινό ματς #UCL #leagueroute #aekfcineurope #aekcska #aekfamily pic.twitter.com/2IG9YOjc5T— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) 2 августа 2017 г.