Будогосский не стал ставить двойку Левникову за пенальти в матче ЦСКА со «СКА-Хабаровском»

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский рассказал об официальной позиции своего департамента на оценку судейства Кирилла Левникова в матче ЦСКА со «СКА-Хабаровском». По его словам, пока рано выставлять двойку этому арбитру, его работа будет разобрана на заседании контрольно-квалификационной комиссии.

– Правда ли, что арбитр Левников, судивший матч ЦСКА – «СКА-Хабаровск», получил двойку от инспектора?

– Оценка будет выставлена по итогам рассмотрения момента с назначением пенальти на заседании контрольно-квалификационной комиссии. Бывают ситуации, которые можно оценить, лишь находясь за воротами, где арбитр не может оказаться физически. Левников видел эпизод так, как видел, из-за ворот он не мог увидеть. В этой ситуации инспектор вправе не выставлять арбитру отрицательную оценку, даже если он ошибся с назначением одиннадцатиметрового удара. Повторяю – даже, потому что не утверждаю, что Левников ошибся. Говорю сейчас об официальной позиции департамента. Завтра эпизод разберет контрольно-квалификационная комиссия.

– То есть двойки нет?

– Это решит только контрольно-квалификационная комиссия.