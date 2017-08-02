Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Будогосский не стал ставить двойку Левникову за пенальти в матче ЦСКА со «СКА-Хабаровском»

    Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский рассказал об официальной позиции своего департамента на оценку судейства Кирилла Левникова в матче ЦСКА со «СКА-Хабаровском». По его словам, пока рано выставлять двойку этому арбитру, его работа будет разобрана на заседании контрольно-квалификационной комиссии.

    – Правда ли, что арбитр Левников, судивший матч ЦСКА – «СКА-Хабаровск», получил двойку от инспектора?

    – Оценка будет выставлена по итогам рассмотрения момента с назначением пенальти на заседании контрольно-квалификационной комиссии. Бывают ситуации, которые можно оценить, лишь находясь за воротами, где арбитр не может оказаться физически. Левников видел эпизод так, как видел, из-за ворот он не мог увидеть. В этой ситуации инспектор вправе не выставлять арбитру отрицательную оценку, даже если он ошибся с назначением одиннадцатиметрового удара. Повторяю – даже, потому что не утверждаю, что Левников ошибся. Говорю сейчас об официальной позиции департамента. Завтра эпизод разберет контрольно-квалификационная комиссия.

    – То есть двойки нет?

    – Это решит только контрольно-квалификационная комиссия.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.08.2017 07:33
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +448

      Paladius 2 августа 2017, 13:34

      Я не понимаю, зачем нужны судьи за воротами, которые никогда ничего не подсказывают, если основной судья не видит? За что они получают деньги, за то что просто стоят? Отдайте их зарплаты в детские академии, на зарплаты тренерам, все пользы больше будет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 августа 2017, 09:49

      то то будет в воскресенье в Питере! уверен на сто проц. будет опять какой нибудь скандал, то то уже Будогосский дал напутствие Вилкову

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17734

      paracetamol 2 августа 2017, 09:42

      Противно смотреть на всю эту мышиную возню.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец 2 августа 2017, 08:11

      Левый пендаль, тащат коней!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +292

      логист > Челнинец 2 августа 2017, 08:32

      а у спартака был не левый пен?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец > логист 2 августа 2017, 10:55

      ты в футболе не разбираешься мальчик, найди себе другое развлечение!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11