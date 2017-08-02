Будогосский не стал ставить двойку Левникову за пенальти в матче ЦСКА со «СКА-Хабаровском»

Я не понимаю, зачем нужны судьи за воротами, которые никогда ничего не подсказывают, если основной судья не видит? За что они получают деньги, за то что просто стоят? Отдайте их зарплаты в детские академии, на зарплаты тренерам, все пользы больше будет!
Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский рассказал об официальной позиции своего департамента на оценку судейства Кирилла Левникова в матче ЦСКА со «СКА-Хабаровском». По его словам, пока рано выставлять двойку этому арбитру, его работа будет разобрана на заседании контрольно-квалификационной комиссии.
– Правда ли, что арбитр Левников, судивший матч ЦСКА – «СКА-Хабаровск», получил двойку от инспектора?
– Оценка будет выставлена по итогам рассмотрения момента с назначением пенальти на заседании контрольно-квалификационной комиссии. Бывают ситуации, которые можно оценить, лишь находясь за воротами, где арбитр не может оказаться физически. Левников видел эпизод так, как видел, из-за ворот он не мог увидеть. В этой ситуации инспектор вправе не выставлять арбитру отрицательную оценку, даже если он ошибся с назначением одиннадцатиметрового удара. Повторяю – даже, потому что не утверждаю, что Левников ошибся. Говорю сейчас об официальной позиции департамента. Завтра эпизод разберет контрольно-квалификационная комиссия.
– То есть двойки нет?
– Это решит только контрольно-квалификационная комиссия.