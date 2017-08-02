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  • Непомнящий: «Если я начну использовать мат-перемат, то игроки скажут, что у меня поехала крыша»

Непомнящий: «Если я начну использовать мат-перемат, то игроки скажут, что у меня поехала крыша»

2 августа 2017, 06:59
1

Известный российский тренер Валерий Непомнящий сейчас работает с молодежью в рамках проекта, организованного одной из крупных фирм, производящей спортивную экипировку. Опытный специалист знает, что самое главное в работе с молодыми футболистами.

«Любые игроки, начиная от детского и юношеского возраста и заканчивая взрослыми футболистами, даже уровня национальной сборной, подсознательно ощущают настроение и состояние их наставника. Не знаю, каким образом это происходит, но не раз замечал, что мое состояние перед игрой обязательно передается команде, даже если я пытаюсь скрыть свои чувства и эмоции.

Футболисты привыкли воспринимать тебя таким, какой ты есть. И если ты в понедельник решишь стать жестким, на тренировках начнешь гонять их, используя мат-перемат через каждое слово, то игроки просто посмотрят на тебя, покрутят пальцем у виска и скажут, что у тренера поехала крыша.

То есть они не терпят неестественного отношения со стороны наставника. Поэтому важно быть самим собой в работе с командой. Тем более – с молодыми футболистами», – считает Непомнящий.

Напомним, что 1 августа на «Открытие Арене» состоялся товарищеский матч между командой Nike К-11, собранной из молодых футболистов-любителей, и сборной московских клубов РФПЛ U17, в которую вошли игроки 2000 года рождения.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия Непомнящий Валерий
Комментарии (1)
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Дядя Серёжа
1501665183
Африканцев то поди материл, всё равно не понимают.
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