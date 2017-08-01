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    Ихеначо проходит медицинский осмотр для «Лестера»

    Стали известны финансовые подробности скорого перехода нападающего английского «Манчестер Сити» Келечи Ихеначо в «Лестер». Так, «горожане» выручат за футболиста порядка 25 миллионов фунтов стерлингов.

    20-летний футболист должен пройти медицинский осмотр для «лис» 1 августа.

    Пунктом в контракте Ихеначо с «Лестером» будет опция выкупа форварда «горожанами» за фиксированную сумму в 35 миллионов фунтов стерлингов, если у них вдруг возникнет такое желание.

    В минувшем сезоне АПЛ нападающий провел 20 матчей и забил четыре гола.

    Источник: Goal.com

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    01.08.2017 20:37
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