Ихеначо проходит медицинский осмотр для «Лестера»

Стали известны финансовые подробности скорого перехода нападающего английского «Манчестер Сити» Келечи Ихеначо в «Лестер». Так, «горожане» выручат за футболиста порядка 25 миллионов фунтов стерлингов.

20-летний футболист должен пройти медицинский осмотр для «лис» 1 августа.

Пунктом в контракте Ихеначо с «Лестером» будет опция выкупа форварда «горожанами» за фиксированную сумму в 35 миллионов фунтов стерлингов, если у них вдруг возникнет такое желание.

В минувшем сезоне АПЛ нападающий провел 20 матчей и забил четыре гола.