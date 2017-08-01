Маурисио может продолжить карьеру в «Динамо»

Бывший хавбек «Зенита» Маурисио может переехать в Москву. На 28-летнего игрока претендует «Динамо». В данное время между сторонами ведутся переговоры.

Бразилец выступал за петербуржцев с начала 2016 года, а нынешним летом расторг трудовой договор с сине-бело-голубыми.

В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах, отметившись двумя голами. Всего же за «Зенит» Маурисио забил четыре мяча в 42-х поединках.