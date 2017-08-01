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    Маурисио может продолжить карьеру в «Динамо»

    Бывший хавбек «Зенита» Маурисио может переехать в Москву. На 28-летнего игрока претендует «Динамо». В данное время между сторонами ведутся переговоры.

    Бразилец выступал за петербуржцев с начала 2016 года, а нынешним летом расторг трудовой договор с сине-бело-голубыми.

    В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах, отметившись двумя голами. Всего же за «Зенит» Маурисио забил четыре мяча в 42-х поединках.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2017 14:58
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 1 августа 2017, 23:44

      Очень хороший игрок , должен помочь нам в битве РФПЛ. Игрок стабильный, а главное опытный. Плохой погоды точно от него не будет.

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 1 августа 2017, 18:23

      Для сегодняшнего Динамо очень годный игрок.

      1
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 1 августа 2017, 18:15

      Очень добротный игрок... Исключительно стабильный... Если конечно в Зените каким-нибудь бомжевирусом не заразился, как Кокорин, Бухаров и прочие...

      1
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      Рейтинг: +73

      7582145698 1 августа 2017, 17:49

      +1

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 1 августа 2017, 17:47

      Весьма взаимовыгодный вариант!...
      Вот будет кому-то повод кусать локти, если Маурисио заблистает новыми красками!!...

      2
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 1 августа 2017, 17:07

      Давно пора устояться, а то опять вылетим, Маурисио вполне подойдёт в центре полузащиты нет игроков его класса, хотелось бы, чтобы это не было уткой и переход состоялся!

      1
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 1 августа 2017, 16:43

      Странно, как-то. То денег на зряплату в нет, то с Маурисио переговоры ведут.
      Ох уж это Динамо...

      2
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 1 августа 2017, 16:21

      Для нынешнего Динамо это панацея!Надеюсь придет!)

      2
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      Рейтинг: +86

      orstho-68 1 августа 2017, 15:47

      Несомненно усиление для Динамо

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 1 августа 2017, 15:26

      Берите,не прогадаете ))

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