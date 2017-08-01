Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Фенербахче» хочет арендовать Мусу на год

    Нападающий «Лестера» Ахмед Муса близок к переезду в Турцию, где в его услугах заинтересован «Фенербахче», сообщает Takvim. Турецкий клуб предложил своим коллегам из Англии взять бывшего футболиста ЦСКА в аренду на один сезон. Известно, что сам нигерийский футболист хочет продолжить выступление в Англии.

    Муса перебрался в «Лестер» из ЦСКА прошлым летом. В прошлом сезоне он сыграл в 21 игре, забив в них два гола.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.08.2017 10:25
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 1 августа 2017, 12:02

      "Турецкий клуб предложил своим коллегам из Англии взять бывшего футболиста ЦСКА в аренду на один сезон"?
      Не взять, а отдать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > Бомбардиръ 1 августа 2017, 12:16

      Ничего страшного. Качество статьи соответствует качеству источника. Не зря рейтинг этого источника стремительно падает на дно)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11