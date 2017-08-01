«Фенербахче» хочет арендовать Мусу на год

Нападающий «Лестера» Ахмед Муса близок к переезду в Турцию, где в его услугах заинтересован «Фенербахче», сообщает Takvim. Турецкий клуб предложил своим коллегам из Англии взять бывшего футболиста ЦСКА в аренду на один сезон. Известно, что сам нигерийский футболист хочет продолжить выступление в Англии.

Муса перебрался в «Лестер» из ЦСКА прошлым летом. В прошлом сезоне он сыграл в 21 игре, забив в них два гола.