Бышовец заявил, что у «Спартака» в матче с «Краснодаром» есть шанс реабилитироваться за невнятное начало чемпионата

Известный российский тренер Анатолий Бышовец считает, что «Спартак» имеет шанс реабилитироваться за не слишком удачное начало сезона перед болельщиками в матче третьего тура РФПЛ с «Краснодаром». По его мнению, красно-белые обладают хорошим атакующим потенциалом, но им нужно наладить реализацию.

«Хочется, чтобы оправдались высокие ожидания, а именно качество матча. Мы увидим сегодня игру на пределе, самоотдача будет на самом высоком уровне. «Краснодар» будет стараться удержаться вверху турнирной таблицы, а «Спартак», наоборот, подняться. Считаю, что у красно-белых есть шансы, чтобы реабилитировать себя за начало чемпионата перед болельщиками. Те нереализованные моменты в прошлых матчах говорят о хорошем атакующем потенциале команды, главное – наладить реализацию. Предпочтение в матче отдаю спартаковцам, ведь у «Краснодара» был еще и матч в Лиге Европы.

Что касается календаря «Спартака», то если у «Локомотива» расписание в начале чемпионата очень хорошее, то у красно-белых диаметрально противоположный календарь. Но это хороший вызов для команды. Надо найти баланс между атакующими и защитными действиями. Если это удастся, то «Спартак» решит свои проблемы», – сказал Бышовец.

Поединок «Спартак» – «Краснодар» состоится сегодня, 31 июля, и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.