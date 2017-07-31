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  • Бышовец заявил, что у «Спартака» в матче с «Краснодаром» есть шанс реабилитироваться за невнятное начало чемпионата

Бышовец заявил, что у «Спартака» в матче с «Краснодаром» есть шанс реабилитироваться за невнятное начало чемпионата

31 июля 2017, 15:32
8

Известный российский тренер Анатолий Бышовец считает, что «Спартак» имеет шанс реабилитироваться за не слишком удачное начало сезона перед болельщиками в матче третьего тура РФПЛ с «Краснодаром». По его мнению, красно-белые обладают хорошим атакующим потенциалом, но им нужно наладить реализацию.

«Хочется, чтобы оправдались высокие ожидания, а именно качество матча. Мы увидим сегодня игру на пределе, самоотдача будет на самом высоком уровне. «Краснодар» будет стараться удержаться вверху турнирной таблицы, а «Спартак», наоборот, подняться. Считаю, что у красно-белых есть шансы, чтобы реабилитировать себя за начало чемпионата перед болельщиками. Те нереализованные моменты в прошлых матчах говорят о хорошем атакующем потенциале команды, главное – наладить реализацию. Предпочтение в матче отдаю спартаковцам, ведь у «Краснодара» был еще и матч в Лиге Европы.

Что касается календаря «Спартака», то если у «Локомотива» расписание в начале чемпионата очень хорошее, то у красно-белых диаметрально противоположный календарь. Но это хороший вызов для команды. Надо найти баланс между атакующими и защитными действиями. Если это удастся, то «Спартак» решит свои проблемы», – сказал Бышовец.

Поединок «Спартак» – «Краснодар» состоится сегодня, 31 июля, и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Бышовец Анатолий
Комментарии (8)
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Одинокий волк Маквейд
1501505382
Реабилитация не нужна, достаточно победы.
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Приус
1501505842
На Открытии - только победы!
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СШГЭС
1501506329
Почти вся основа здорова, сборники передохнули, ситуацию, надеюсь, обсудили. Все предпосылки для положительного результата налицо.
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карасевщина
1501506504
бышовец мрозь, не на тех напали
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Сибирь за Спартак
1501506613
На святое дело идем, верю ждет нас удача, как говорил Горбатый в *Место встречи изменить нельзя*.
Ответить
paracetamol
1501507360
А у быков есть шанс разделать мясо под орех!
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APchelov
1501511087
Шанс. Нечемпионское слово
Ответить
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