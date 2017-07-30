Ракитич заявил, что во время матча с «Реалом» судья трижды оскорбил его

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич заявил, что во время матча международного кубка чемпионов против «Реала» (3:2) главный арбитр встречи трижды оскорбил его.

Отметим, что на 62-й минуте судья и игрок начали спорить и толкать друг друга.

«Те, кто меня знает, в курсе, что я такой человек, которого трудно вывести из себя, но сегодняшнему судье это удалось. Он серьезно оскорбил меня трижды. Бывает, что мне не нравится кто-то из арбитров, но в любом случае я уважаю их. Этот же судья решил показать превосходство надо мной», – сказал Ракитич.