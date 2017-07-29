Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бердыев: «Казань не видела меня прежде таким эмоциональным, как в матче с «Арсеналом»? За эти годы я немного стал другим»

Бердыев: «Казань не видела меня прежде таким эмоциональным, как в матче с «Арсеналом»? За эти годы я немного стал другим»

29 июля 2017, 19:49
4

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился впечатлениями от матча 3-го тура РФПЛ, в котором казанский клуб обыграл тульский «Арсенал» (2:1).

Отметим, что данный успех стал для команды первым после возвращения специалиста на пост главного тренера.

«Игру удалось изменить после того, как выдвинули Азмуна к месту центрального защитника. Перестроили всю тактику, хотя играли «с листа». У ребят есть опыт и по прошлому сезону в таких ситуациях, поэтому проблем не было.

Нам действительно не хватает при реализации. Эта же проблема возникает и на тренировках. Ребята знают об этом и мы работаем над улучшением данного аспекта.

Казань не видела меня прежде таким эмоциональным? За эти годы я немного стал другим», – сказал в эфире телеканала «Наш футбол» Бердыев.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Бердыев Курбан
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Popularov
1501350363
ЗА ЧТО НАЗНАЧЕН ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "АРСЕНАЛА"? За нарушение, игроком Арсенала, футбольных правил в своей штрафной площади! Игрок Арсенала Сунзу руками захватил Азмуна и кинул его на газон! 100% ПЕНАЛЬ! Арбитр встречи ВЕРНО назначил пенальти в ворота Арсенала! Это умышленное ГРУБОЕ нарушение правил. Надо было арбитру ещё показывать желтую карточку Сунзу! Симуляции Азмуна не было. Игрок Арсенала Сунзу грубо свалил Азмуна, на газон, руками! Поздравляем Рубин Курбана Бердыева с ВОЛЕВОЙ победой, а игрокам Арсенала желаем играть в футбол по правилам и не нарушать их в своей штрафной площади. Реализация игроков Рубина ПЛОХАЯ, но закончилась благополучно для команды! Игроки Рубина, в нужный и важный момент матча, теряют концентрацию и не могут, из выгодных позиций, забить 100% голы! Есть над чем работать Курбану Бердыеву! На тренировках надо все эти вопросы отрабатывать!
Ответить
paracetamol
1501357178
Стал другим, это точно. Из водителя автобуса переквалифицировался в автомеханика.
Ответить
yuran63
1501402838
Но таким же жадным на деньги.
Ответить
Главные новости
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
22:36
1
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:12
4
Стал известен новый клуб Родри
21:56
1
ВидеоСвадьба Роналду и Джорджины: появились первые кадры с церемонии
21:48
4
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
21:37
6
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
21:28
68
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
20:53
1
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
20:44
1
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
20:27
32
Все новости
Все новости
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
21:37
6
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
21:28
68
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
20:53
1
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
20:44
1
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
20:27
30
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
20:07
6
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
19:52
4
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
4
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
6
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
13
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
13
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
18:22
6
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
6
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
5
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
10
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
7
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
25
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
17
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
28
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:29
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
79
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+