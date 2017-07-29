Бердыев: «Казань не видела меня прежде таким эмоциональным, как в матче с «Арсеналом»? За эти годы я немного стал другим»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился впечатлениями от матча 3-го тура РФПЛ, в котором казанский клуб обыграл тульский «Арсенал» (2:1).

Отметим, что данный успех стал для команды первым после возвращения специалиста на пост главного тренера.

«Игру удалось изменить после того, как выдвинули Азмуна к месту центрального защитника. Перестроили всю тактику, хотя играли «с листа». У ребят есть опыт и по прошлому сезону в таких ситуациях, поэтому проблем не было.

Нам действительно не хватает при реализации. Эта же проблема возникает и на тренировках. Ребята знают об этом и мы работаем над улучшением данного аспекта.

Казань не видела меня прежде таким эмоциональным? За эти годы я немного стал другим», – сказал в эфире телеканала «Наш футбол» Бердыев.