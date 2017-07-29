Фарфан: «Локомотив» может достичь гораздо большего, чем ожидают критики»

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан отметил, что клуб обладает всеми возможностями для борьбы за чемпионство в РФПЛ. Ранее руководство клуба поставило цель на сезон – попасть в первую пятерку.

«Мы можем достичь многого – гораздо большего, чем от нас ожидают критики. Это мое мнение. «Локомотив» обладает отличными возможностями и качественной инфраструктурой, чтобы решать самые высокие задачи. Наше дело – отдавать все силы в каждом матче, всегда играть на победу. Конечно, титул чемпионов – мечта для всех. Любой амбициозный футболист вам ответит так же – вне зависимости от того, какие задачи ставятся. Будем биться», – заявил Фарфан.

«Локомотив» в двух стартовых турах чемпионата России набрал шесть очков.