Экс-защитник «Зенита» Лукович завершил карьеру

Защитник сербской «Црвены Звезды» Александар Лукович решил повесить бутсы на гвоздь. В ближайшем будущем в белградском клубе он получит одну из административных должностей. Сейчас уже экс-футболисту 34 года.

Больше всего матчей деф провел за итальянский «Удинезе» (97), цвета которого защищал с 2007 по 2010 годы.

В составе санкт-петербургского «Зенита» Лукович выступал с 2010 по 2014 годы и провел за сине-бело-голубых 59 матчей и однажды поразил чужие ворота. На берегах Невы серб дважды стал чемпионом страны.