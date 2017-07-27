Владельцы абонементов на матчи «Зенита» лишились своих мест на стадионе «Санкт-Петербург»

Сразу два десятка болельщиков «Зенита», купивших перед стартом сезона абонементы и побывавших на матче второго тура российской Премьер-лиги против «Рубина» (2:1) на стадионе «Санкт-Петербург», не обнаружили своих мест на трибунах. Сообщается о нескольких сотнях исчезнувших мест. На стадионе пропали как отдельные места, так и целые ряды.

Сообщается, что во время Кубка конфедераций там крепились кресла. Как объяснили в «Зените», при подготовке к турниру их демонтировали для установки дополнительного оборудования.