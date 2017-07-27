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  • Владельцы абонементов на матчи «Зенита» лишились своих мест на стадионе «Санкт-Петербург»

Владельцы абонементов на матчи «Зенита» лишились своих мест на стадионе «Санкт-Петербург»

27 июля 2017, 10:54
16

Сразу два десятка болельщиков «Зенита», купивших перед стартом сезона абонементы и побывавших на матче второго тура российской Премьер-лиги против «Рубина» (2:1) на стадионе «Санкт-Петербург», не обнаружили своих мест на трибунах. Сообщается о нескольких сотнях исчезнувших мест. На стадионе пропали как отдельные места, так и целые ряды.

Сообщается, что во время Кубка конфедераций там крепились кресла. Как объяснили в «Зените», при подготовке к турниру их демонтировали для установки дополнительного оборудования.

Источник: Fontanka.ru
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (16)
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Дядя Серёжа
1501142964
Прям бомжи какие то.
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Aleksandr_1986_Spb_
1501143467
Это так по-российски...Всё как всегда вообщем-то.
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sidul1
1501143599
Почему про Питер постоянно в темных красках?
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Рулонъ Обоевъ
1501143669
Ахахах, абасратые!)))))
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hofman
1501144285
ХОРОШО НЕ ВОРОТА ПРОПАЛИ))
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Одинокий волк Маквейд
1501144971
Не стадион, а Бермудский треугольник.
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APchelov
1501145093
Ну хоть сам стадион не демонтировали
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Тазит
1501146422
На этом стадионе проклятье...
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paracetamol
1501171847
Дело поправимо.
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nik55
1501252026
дадут новые---свободных мест будет много
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