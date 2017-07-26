Чалов остался доволен результатом встречи с АЕКом

Нападающий ЦСКА Федор Чалов считает, что счет встречи с АЕКом (2:0) в выездном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов можно называть закономерным. Он также признался, что не ожидал появиться в этой встрече с первых минут на поле, что добавило волнения в его действия.

«Если честно, не ожидал, что выйду. Сначала было немного волнения, потому что в этом сезоне впервые вышел в «старте». Но со стартовым свистком успокоился и втянулся в игру.

Мы выполнили установку тренера. Правда, нужно было быстро забить, но получилось только в конце тайма. На самом деле могли еще пару раз отличиться. Думаю, заслуженно победили.

Раньше времени о проходе в следующий раунд говорить не стоит, все-таки в Лиге чемпионов все команды сильные, но результат хороший», – заявил Чалов после встречи.

Напомним, что ответная встреча команд состоится в Москве в среду, 2 августа.