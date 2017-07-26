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    Чалов остался доволен результатом встречи с АЕКом

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов считает, что счет встречи с АЕКом (2:0) в выездном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов можно называть закономерным. Он также признался, что не ожидал появиться в этой встрече с первых минут на поле, что добавило волнения в его действия.

    «Если честно, не ожидал, что выйду. Сначала было немного волнения, потому что в этом сезоне впервые вышел в «старте». Но со стартовым свистком успокоился и втянулся в игру.

    Мы выполнили установку тренера. Правда, нужно было быстро забить, но получилось только в конце тайма. На самом деле могли еще пару раз отличиться. Думаю, заслуженно победили.

    Раньше времени о проходе в следующий раунд говорить не стоит, все-таки в Лиге чемпионов все команды сильные, но результат хороший», – заявил Чалов после встречи.

    Напомним, что ответная встреча команд состоится в Москве в среду, 2 августа.

    Источник: ТАСС

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    26.07.2017 06:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2336

      den161 26 июля 2017, 09:25

      Федя, не можешь ты быть довольным собой, забивать надо такие моменты. Более серьезные соперники такие моменты могут и не предоставить

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 26 июля 2017, 07:21

      Лучше бы третий забил, тогда бы можно было сказать,что доволен..

      2
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > семёнычев 26 июля 2017, 07:43

      Чуть-чуть не дотянулся до мяча.

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