Источник: трансфер Горецки в «Баварию» оформлен

Полузащитник «Шальке-04» Леон Горецка перейдет в «Баварию». Об этом сообщил немецкий журналист и писатель Рафаэль Хонигстайн.

«Сделка оформлена», – ответил немец на вопрос пользователя Twitter о судьбе перехода.

В минувшем сезоне 22-летний Горецка забил восемь голов и отдал шесть результативных передач в 41 встрече всех турниров. В составе сборной Германии хавбек стал победителем Кубка конфедераций-2017. Портал Transfermarkt оценивает его в 23 миллиона евро.