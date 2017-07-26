Источник: трансфер Горецки в «Баварию» оформлен

Вот зачем он Баварии нужен? Там и так перебор центральных полузащитников. Осядет на банке, как Ренато Саншеш, загубит талант только... Зря согласился...
Полузащитник «Шальке-04» Леон Горецка перейдет в «Баварию». Об этом сообщил немецкий журналист и писатель Рафаэль Хонигстайн.
«Сделка оформлена», – ответил немец на вопрос пользователя Twitter о судьбе перехода.
В минувшем сезоне 22-летний Горецка забил восемь голов и отдал шесть результативных передач в 41 встрече всех турниров. В составе сборной Германии хавбек стал победителем Кубка конфедераций-2017. Портал Transfermarkt оценивает его в 23 миллиона евро.