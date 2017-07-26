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    Источник: трансфер Горецки в «Баварию» оформлен

    Полузащитник «Шальке-04» Леон Горецка перейдет в «Баварию». Об этом сообщил немецкий журналист и писатель Рафаэль Хонигстайн.

    «Сделка оформлена», – ответил немец на вопрос пользователя Twitter о судьбе перехода.

    В минувшем сезоне 22-летний Горецка забил восемь голов и отдал шесть результативных передач в 41 встрече всех турниров. В составе сборной Германии хавбек стал победителем Кубка конфедераций-2017. Портал Transfermarkt оценивает его в 23 миллиона евро.

    Источник: Twitter

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    26.07.2017 01:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 26 июля 2017, 08:24

      Вот зачем он Баварии нужен? Там и так перебор центральных полузащитников. Осядет на банке, как Ренато Саншеш, загубит талант только... Зря согласился...

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      Рейтинг: -92

      Raxor > Danish Dynamite 26 июля 2017, 11:00

      жизу написал! хоть и фан Баварии, но с тобой соглашусь. Алонсо ушел, Толиссо пришел, все вроде бы норм, но у них появился Руди и щас Горецка? при том что очень хороший пз на банке (Саншеш)

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