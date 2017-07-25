Вандерсон, Газинский, Подберезкин и Каборе могут пропустить матч против «Спартака»

бл* .да такой магнит.да еще и после ле нужно громить .но не будем шапкозакидательством занматься мы ж не магнит)))
Сразу несколько игроков «Краснодара» могут пропустить матч 3-го тура РФПЛ против «Спартака». Речь идет о Вандерсоне, Юрие Газинском, Вячеславе Подберезкине и Шарле Каборе.
По информации источника, у всех четверых футболистов имеются различной степени тяжести мышечные повреждения.
Матч между «Спартаком» и «Краснодаром» пройдет 31 июля на «Открытие Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени.