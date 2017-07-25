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    Вандерсон, Газинский, Подберезкин и Каборе могут пропустить матч против «Спартака»

    Сразу несколько игроков «Краснодара» могут пропустить матч 3-го тура РФПЛ против «Спартака». Речь идет о Вандерсоне, Юрие Газинском, Вячеславе Подберезкине и Шарле Каборе.

    По информации источника, у всех четверых футболистов имеются различной степени тяжести мышечные повреждения.

    Матч между «Спартаком» и «Краснодаром» пройдет 31 июля на «Открытие Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.07.2017 00:19
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 27 июля 2017, 08:17

      бл* .да такой магнит.да еще и после ле нужно громить .но не будем шапкозакидательством занматься мы ж не магнит)))

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 25 июля 2017, 12:24

      что то многовато, очень нехорошо

      0
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 25 июля 2017, 10:30

      Начинают сливать

      0
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 25 июля 2017, 09:12

      Могу только пожелать им здоровья Вандерсону, Газинскому, Вячеславе Подберезкину и Шарле Каборе.Да и не только им, всем футболистам РФПЛ кто сейчас травмирован!Выздоравливайте парни,ЛЕ и ЛЧ вас всех ждет!Всем нашим клубам удачи ЛЧ и ЛЕ!

      0
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      Рейтинг: +1168

      Argon 25 июля 2017, 08:17

      Второй тур, а половина команды уже поломалась. Стеклянные они там все?

      1
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 25 июля 2017, 08:08

      Чё то я не догоняю, Вандерсон в Динамо вроде перешёл, чё за бред! Или там ещё один есть?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо > Стаz 25 июля 2017, 09:06

      Да, это другой, новый Вандерсон.

      2
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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 25 июля 2017, 07:44

      Смолов с Лаборде выйдут, или совсем жо..?

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 25 июля 2017, 06:46

      отличное начало сезона...

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      Рейтинг: +3075

      BAIv > bolela_16 25 июля 2017, 12:24

      сарказм... а может это заказ или деза

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 25 июля 2017, 01:47

      даже новички еще не успели придти уже все в травмах

      0
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      Рейтинг: +30

      deni-54321 25 июля 2017, 00:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      какая разница кто будет играть,эти г!а!вномиллионеры из СПАРТАКА только позорят форму СПАРТАКА

      -4
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