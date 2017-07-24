Лещенко: «Игра «Динамо» – удручающее зрелище»

Заслуженный артист России Лев Лещенко, являющийся болельщиком «Динамо», остался недоволен игрой московской команды в домашнем матче 2-го тура РФПЛ против «Урала». Напомним, что бело-голубые потерпели поражение в этой встрече со счетом 0:1.

«Смотрел игру «Динамо» с «Уралом», был на стадионе даже. Как и на игре со «Спартаком». Удручающее зрелище, особенно первый тайм. Ничего не получалось: мяч не держался, очень много брака. Я не понимаю концепции игры вообще: все время играть спиной, все время назад, никакого движения вперед. Во втором тайме игра немного улучшилась, стали быстро играть, быстро перемещаться — что-то стало получаться.

Может быть, дело в начале сезона. Хотя физика нормальная, подготовка достаточно хорошая, но что касается технических навыков, то это просто невозможно смотреть – мяч постоянно отскакивает, одна-две-три передачи и все. Это не футбол. Надо что-то менять в структуре игры, здесь недоработки тренерские. Понимаю, что у нас исполнители очень слабые, нет настоящих лидеров команды, нет техничных игроков. Ну, вышел этот Вандерсон, и что? Жалко, что Соу травмировали. Он все-таки определял игру, неплохо перемещался. Единственный игрок, который много созидательной работы делал, а потом все развалилось.

Мы сегодня собрались посмотреть, как играют равные команды, все-таки не думаю, что сейчас «Динамо» – лидер, скорее, команда второй десятки.

Драка в прошлом туре? Как мне передали, болельщик «Спартака» плеснул чаем на трибуны, поэтому полезли драться. Рома Зобнин был там, но на него никто не полез драться. Наверное, сказали Роме какие-то неприятные вещи. Это моя версия, такая драматургическая, потому что ничто просто так не начинается. Это взрослые люди. Ну, представьте, я, например, увидел болельщика в спартаковской майке, что, я полезу драться? Значит, что-то зацепило, раз началось», – сказал Лещенко.