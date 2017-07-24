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Лещенко: «Игра «Динамо» – удручающее зрелище»

24 июля 2017, 00:50
11

Заслуженный артист России Лев Лещенко, являющийся болельщиком «Динамо», остался недоволен игрой московской команды в домашнем матче 2-го тура РФПЛ против «Урала». Напомним, что бело-голубые потерпели поражение в этой встрече со счетом 0:1.

«Смотрел игру «Динамо» с «Уралом», был на стадионе даже. Как и на игре со «Спартаком». Удручающее зрелище, особенно первый тайм. Ничего не получалось: мяч не держался, очень много брака. Я не понимаю концепции игры вообще: все время играть спиной, все время назад, никакого движения вперед. Во втором тайме игра немного улучшилась, стали быстро играть, быстро перемещаться — что-то стало получаться.

Может быть, дело в начале сезона. Хотя физика нормальная, подготовка достаточно хорошая, но что касается технических навыков, то это просто невозможно смотреть – мяч постоянно отскакивает, одна-две-три передачи и все. Это не футбол. Надо что-то менять в структуре игры, здесь недоработки тренерские. Понимаю, что у нас исполнители очень слабые, нет настоящих лидеров команды, нет техничных игроков. Ну, вышел этот Вандерсон, и что? Жалко, что Соу травмировали. Он все-таки определял игру, неплохо перемещался. Единственный игрок, который много созидательной работы делал, а потом все развалилось.

Мы сегодня собрались посмотреть, как играют равные команды, все-таки не думаю, что сейчас «Динамо» – лидер, скорее, команда второй десятки.

Драка в прошлом туре? Как мне передали, болельщик «Спартака» плеснул чаем на трибуны, поэтому полезли драться. Рома Зобнин был там, но на него никто не полез драться. Наверное, сказали Роме какие-то неприятные вещи. Это моя версия, такая драматургическая, потому что ничто просто так не начинается. Это взрослые люди. Ну, представьте, я, например, увидел болельщика в спартаковской майке, что, я полезу драться? Значит, что-то зацепило, раз началось», – сказал Лещенко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ДСА
1500861148
А после Спартака хвалили....
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GeorgeXIII
1500862507
Прав полностью
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Дядя Серёжа
1500865161
Гол конечно прикольный, но у Динамы никакого.
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ded-53
1500868922
Вот вот, не игра а отбывание номера на поле.
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МАКАРШВЕД
1500870272
После СПАРТАКА, видимо решили всех на одной ноге обыграть! Но это не ФНЛ!!!
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insider_retro
1500873354
Судя по всему, в этом сезоне каждая игра будет непредсказуема.... Динамо, видно, хотело сыграть на старых дрожжах и эмоциональном подъёме.... Не вышло... Каждую игру надо созидать, удивлять соперника, избегать привыкаемости...
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zlobny_zenitos
1500888683
Валерианыч, не грусти! Держись!)
Ответить
El_Chori
1500891775
Фигасе народный шарит!))
Ответить
paracetamol
1500901052
Премиальные не заплатили, вот мячик и отскакивает. Футболисты тоже люди!
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Iron Angel
1500904670
Да,задрочающее просто))))
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