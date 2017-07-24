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    Лещенко: «Игра «Динамо» – удручающее зрелище»

    Заслуженный артист России Лев Лещенко, являющийся болельщиком «Динамо», остался недоволен игрой московской команды в домашнем матче 2-го тура РФПЛ против «Урала». Напомним, что бело-голубые потерпели поражение в этой встрече со счетом 0:1.

    «Смотрел игру «Динамо» с «Уралом», был на стадионе даже. Как и на игре со «Спартаком». Удручающее зрелище, особенно первый тайм. Ничего не получалось: мяч не держался, очень много брака. Я не понимаю концепции игры вообще: все время играть спиной, все время назад, никакого движения вперед. Во втором тайме игра немного улучшилась, стали быстро играть, быстро перемещаться — что-то стало получаться.

    Может быть, дело в начале сезона. Хотя физика нормальная, подготовка достаточно хорошая, но что касается технических навыков, то это просто невозможно смотреть – мяч постоянно отскакивает, одна-две-три передачи и все. Это не футбол. Надо что-то менять в структуре игры, здесь недоработки тренерские. Понимаю, что у нас исполнители очень слабые, нет настоящих лидеров команды, нет техничных игроков. Ну, вышел этот Вандерсон, и что? Жалко, что Соу травмировали. Он все-таки определял игру, неплохо перемещался. Единственный игрок, который много созидательной работы делал, а потом все развалилось.

    Мы сегодня собрались посмотреть, как играют равные команды, все-таки не думаю, что сейчас «Динамо» – лидер, скорее, команда второй десятки.

    Драка в прошлом туре? Как мне передали, болельщик «Спартака» плеснул чаем на трибуны, поэтому полезли драться. Рома Зобнин был там, но на него никто не полез драться. Наверное, сказали Роме какие-то неприятные вещи. Это моя версия, такая драматургическая, потому что ничто просто так не начинается. Это взрослые люди. Ну, представьте, я, например, увидел болельщика в спартаковской майке, что, я полезу драться? Значит, что-то зацепило, раз началось», – сказал Лещенко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.07.2017 00:50
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +15

      Iron Angel 24 июля 2017, 16:57

      Да,задрочающее просто))))

      0
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      Рейтинг: +17733

      paracetamol 24 июля 2017, 15:57

      Премиальные не заплатили, вот мячик и отскакивает. Футболисты тоже люди!

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 24 июля 2017, 13:22

      Фигасе народный шарит!))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 24 июля 2017, 12:31

      Валерианыч, не грусти! Держись!)

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 24 июля 2017, 08:15

      Судя по всему, в этом сезоне каждая игра будет непредсказуема.... Динамо, видно, хотело сыграть на старых дрожжах и эмоциональном подъёме.... Не вышло... Каждую игру надо созидать, удивлять соперника, избегать привыкаемости...

      1
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 24 июля 2017, 07:24

      После СПАРТАКА, видимо решили всех на одной ноге обыграть! Но это не ФНЛ!!!

      2
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      Рейтинг: +198

      ded-53 24 июля 2017, 07:02

      Вот вот, не игра а отбывание номера на поле.

      1
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      Рейтинг: +5455

      Дядя Серёжа 24 июля 2017, 05:59

      Гол конечно прикольный, но у Динамы никакого.

      2
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 24 июля 2017, 05:15

      Прав полностью

      1
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      Рейтинг: +929

      ДСА 24 июля 2017, 04:52

      А после Спартака хвалили....

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > ДСА 24 июля 2017, 08:17

      От любви до ненависти один матч....

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