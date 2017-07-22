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    Мяч Перейры стал победным в игре «Краснодар» – «Тосно»

    «Краснодар» обыграл «Тосно» в игре второго тура чемпионата России. На 58 минуте встречи хозяев вывел вперед Маурисио Перейра. Спустя девять минут Жоаозиньо забил второй мяч за «быков».

    1:0 – Перейра, 58

    2:0 – Жоаозиньо, 67

    Источник: РПЛ

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    22.07.2017 21:58
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    Комментарии7
    ...
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 22 июля 2017, 23:40

      Но это только Тосно. Не обольщаться!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 22 июля 2017, 22:59

      Вторая комбинация на загляденье

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2726

      a_who 22 июля 2017, 22:04

      не сомневались

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 22 июля 2017, 22:03

      Два красивых гола на классе и высокой технике исполнения . Краснодару есть чем гордится . Вот так бы еще и в Европе ,то вообще молодцы будут.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      lexa2154 22 июля 2017, 22:02

      Оба красавы!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 22 июля 2017, 21:50

      2ой гол красавец!!!
      Нынешний Краснодар будет бороться за чемпионство 100%

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина > InterMilLano1908 22 июля 2017, 21:59

      если газпром трубой не перегородит путь

      0
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