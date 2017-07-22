Мяч Перейры стал победным в игре «Краснодар» – «Тосно»

«Краснодар» обыграл «Тосно» в игре второго тура чемпионата России. На 58 минуте встречи хозяев вывел вперед Маурисио Перейра. Спустя девять минут Жоаозиньо забил второй мяч за «быков».

1:0 – Перейра, 58

2:0 – Жоаозиньо, 67