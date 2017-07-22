Мяч Перейры стал победным в игре «Краснодар» – «Тосно»

Но это только Тосно. Не обольщаться!
«Краснодар» обыграл «Тосно» в игре второго тура чемпионата России. На 58 минуте встречи хозяев вывел вперед Маурисио Перейра. Спустя девять минут Жоаозиньо забил второй мяч за «быков».
1:0 – Перейра, 58
@FCKrasnodar #НашФутбол #РФПЛ. 2-й тур. #КраснодарТосно 1:0 58' Маурисио Перейра pic.twitter.com/xoGm3Sbnk1— (@rfpl) 22 июля 2017 г.
2:0 – Жоаозиньо, 67
@FCKrasnodar#НашФутбол #РФПЛ. 2-й тур. #КраснодарТосно 2:0 67' Жоаозиньо pic.twitter.com/o8tx8M1c4L— (@rfpl) 22 июля 2017 г.