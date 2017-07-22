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    Товарищеский матч. «Челси» разгромил «Арсенал», Батшуайи сделал дубль

    В рамках товарищеского матча «Челси» в Пекине нанес крупное поражение лондонскому «Арсеналу» – 3:0.

    Дублем в составе номинальных гостей отметился Миши Батшуайи.

    Отметим, что в рамках международного кубка чемпионов синие сыграют против «Баварии» и «Интера» 25 и 29 июля соответственно.

    Товарищеский матч

    Арсенал – Челси – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Виллиан, 40; 0:2 – Батшуайи, 42; 0:3 – Батшуайи, 49.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.07.2017 16:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +421

      LMI 22 июля 2017, 17:13

      С такой защитой все мечты, которые так или иначе имеют место быть, стоит сразу загасить в зародыше. Какая там ЛЕ, или АПЛ .... слов нет

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      Рейтинг: +421

      LMI > Tigerss 23 июля 2017, 09:14

      Я не слепой, если ты не глупый человек. Только у нас каждый год одно и то же - то второй состав, то отдых после турниров, то еще какой понос

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