Товарищеский матч. «Челси» разгромил «Арсенал», Батшуайи сделал дубль

С такой защитой все мечты, которые так или иначе имеют место быть, стоит сразу загасить в зародыше. Какая там ЛЕ, или АПЛ .... слов нет
В рамках товарищеского матча «Челси» в Пекине нанес крупное поражение лондонскому «Арсеналу» – 3:0.
Дублем в составе номинальных гостей отметился Миши Батшуайи.
Отметим, что в рамках международного кубка чемпионов синие сыграют против «Баварии» и «Интера» 25 и 29 июля соответственно.
Товарищеский матч
Голы: 0:1 – Виллиан, 40; 0:2 – Батшуайи, 42; 0:3 – Батшуайи, 49.