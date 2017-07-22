Товарищеский матч. «Челси» разгромил «Арсенал», Батшуайи сделал дубль

В рамках товарищеского матча «Челси» в Пекине нанес крупное поражение лондонскому «Арсеналу» – 3:0.

Дублем в составе номинальных гостей отметился Миши Батшуайи.

Отметим, что в рамках международного кубка чемпионов синие сыграют против «Баварии» и «Интера» 25 и 29 июля соответственно.

Товарищеский матч

Арсенал – Челси – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Виллиан, 40; 0:2 – Батшуайи, 42; 0:3 – Батшуайи, 49.