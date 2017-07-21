Бернардески перейдет в «Ювентус» за 40 миллионов

Болелы фиалок ему этого не простят
Нападающий «Фиорентины» Федерико Бернардески близок к переходу в «Ювентус».
Сообщается, что клубы уже согласовали трансфер 23-летнего итальянца. Сумма сделки составит 40 миллионов евро. «Фиалки» получат 10 процентов от суммы дальнейшей перепродажи игрока.
Сам форвард подпишет с туринской командой соглашение до 2022 года с заработной платой 4 миллиона за сезон.
В прошлом сезоне Серии А Бернардески забил 11 голов и сделал четыре результативные передачи в 32 матчах.