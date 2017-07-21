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    Бернардески перейдет в «Ювентус» за 40 миллионов

    Нападающий «Фиорентины» Федерико Бернардески близок к переходу в «Ювентус».

    Сообщается, что клубы уже согласовали трансфер 23-летнего итальянца. Сумма сделки составит 40 миллионов евро. «Фиалки» получат 10 процентов от суммы дальнейшей перепродажи игрока.

    Сам форвард подпишет с туринской командой соглашение до 2022 года с заработной платой 4 миллиона за сезон.

    В прошлом сезоне Серии А Бернардески забил 11 голов и сделал четыре результативные передачи в 32 матчах.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    21.07.2017 14:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 21 июля 2017, 23:52

      Болелы фиалок ему этого не простят

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > roman230582 22 июля 2017, 10:19

      Пусть не прощают пока он трофеи берет. Нужно уважать желание и амбиции игрока. Он же не раб.

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      Рейтинг: +1309

      Manilov 21 июля 2017, 16:00

      Твою ж дивизию... :(
      И так уже пол команды распродали. Давно не вылетали что ли?

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 21 июля 2017, 15:46

      Федерико безусловно один из лучших игроков своего поколения в Италии ,очень интересно будет посмотреть ,что у него получится в Юве.,главное чтобы не получилось как у Габбьядини который будучи лидером Сампдории перешел в Наполи и практически "пропал" там, потому что в него не верили. Надеюсь , что с Бернардески такого не случится.P.S.Троица Дибала, Бернардески , Игуаин кажется весьма интересной.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > DeStar 21 июля 2017, 16:37

      Троица звучит лучше , чем квартет, только по этому я не упомянул Марио , там еще на всякий случай и Куадрадо есть.

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