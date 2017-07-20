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    Тошич попрощается с болельщиками ЦСКА перед матчем с «Локомотивом»

    Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич посетит матч 2-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Как сообщает пресс-служба армейцев, перед игрой сербский футболист попрощается с болельщиками красно-синих.

    Напомним, Тошич покинул ЦСКА в конце прошлого сезона. Ранее появилась информация, что 30-летний хавбек близок к переходу в тульский «Арсенал».

    Источник: ПФК ЦСКА

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    20.07.2017 15:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17971

      арейская 21 июля 2017, 02:56

      Хорошие слова сказаны , поддерживаю всех высказавшихся за реальную оценку и человеческие качества игрока и присоединяюсь к пожеланиям удачи...

      0
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      Рейтинг: +388

      R015RK 20 июля 2017, 22:26

      Зоран молодец. Ожидал ухода игроков, но только не Тошича. Жаль что ушел. Удачи тебе Зоран

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      neofizer 20 июля 2017, 21:28

      печалька..

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 20 июля 2017, 19:55

      Очень Жаль Зоран!!! Рановато тебя ушли...

      2
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 20 июля 2017, 17:28

      Не говорим прощай,говорим до свидания, Зоран. Хороший футболист и преданный общему делу человек. Спасибо,Зоран!!

      6
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 20 июля 2017, 16:11

      Да вы что!!! Арсенал - не его уровень! Пригодился бы Краснодару или Локомотиву! Классный игрок!

      5
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