Тошич попрощается с болельщиками ЦСКА перед матчем с «Локомотивом»

Хорошие слова сказаны , поддерживаю всех высказавшихся за реальную оценку и человеческие качества игрока и присоединяюсь к пожеланиям удачи...
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич посетит матч 2-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Как сообщает пресс-служба армейцев, перед игрой сербский футболист попрощается с болельщиками красно-синих.
Напомним, Тошич покинул ЦСКА в конце прошлого сезона. Ранее появилась информация, что 30-летний хавбек близок к переходу в тульский «Арсенал».
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— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 20 июля 2017 г.