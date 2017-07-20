Тошич попрощается с болельщиками ЦСКА перед матчем с «Локомотивом»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич посетит матч 2-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Как сообщает пресс-служба армейцев, перед игрой сербский футболист попрощается с болельщиками красно-синих.

Напомним, Тошич покинул ЦСКА в конце прошлого сезона. Ранее появилась информация, что 30-летний хавбек близок к переходу в тульский «Арсенал».