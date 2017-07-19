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    «Ювентус» объявил о трансфере Щесны

    Голкипер «Арсенала» Войцех Щесны перешел в «Ювентус». Как сообщается на официальном сайте туринского клуба, 27-летний поляк будет выступать под 23-м номером.

    По предварительным данным, трансфер вратаря обошелся «Ювентусу» в 9 миллионов евро.

    Щесны заключил контракт до 2021 года.

    Источник: ФК «Ювентус»

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    19.07.2017 16:33
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW 19 июля 2017, 23:10

      Нда, хана Роме в этом сезоне
      А логику поляка понять не получается
      Из основы второй команды чемпионата на лавку первой, плюс тонны ненависти со стороны обидчивых итальянских болельщиков?

      0
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      Рейтинг: +63

      Forge 19 июля 2017, 20:24

      Главное что бы за год ,себя не потерял ,а то поедет в чемпионат Польши потом

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 19 июля 2017, 18:46

      Он и половины Буффона не стОит. Хороший кипер,но не более. Не World class.

      2
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      Рейтинг: +800

      forward33 19 июля 2017, 17:11

      Через год заменит Великого Буффона

      1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 19 июля 2017, 17:04

      Решили рому ослабить...все равно буффонище на лавку не посадят

      0
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      ...
      Рейтинг: +48

      Danpos > алекс88 19 июля 2017, 17:06

      для него это скорее всего последний сезон, не до 50 же играть. А Войцех за год адаптируется и сможет достойно заменить Буффона

      -1
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      ...
      Рейтинг: -92

      Raxor > Danpos 19 июля 2017, 18:33

      вряд ли он заменит Буффона, ведь если бы он был так хорош, он смог бы закрепить в Арсенале или убедить Рому выкупить его

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 июля 2017, 16:58

      Ну, Войцех, не подведи "старую синьору"!....

      -1
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