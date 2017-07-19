«Ювентус» объявил о трансфере Щесны

Нда, хана Роме в этом сезоне
А логику поляка понять не получается
Из основы второй команды чемпионата на лавку первой, плюс тонны ненависти со стороны обидчивых итальянских болельщиков?
Голкипер «Арсенала» Войцех Щесны перешел в «Ювентус». Как сообщается на официальном сайте туринского клуба, 27-летний поляк будет выступать под 23-м номером.
По предварительным данным, трансфер вратаря обошелся «Ювентусу» в 9 миллионов евро.
Щесны заключил контракт до 2021 года.
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— JuventusFC (@juventusfcen) 19 июля 2017 г.