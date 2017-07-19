«Ювентус» объявил о трансфере Щесны

Голкипер «Арсенала» Войцех Щесны перешел в «Ювентус». Как сообщается на официальном сайте туринского клуба, 27-летний поляк будет выступать под 23-м номером.

По предварительным данным, трансфер вратаря обошелся «Ювентусу» в 9 миллионов евро.

Щесны заключил контракт до 2021 года.