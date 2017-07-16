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    Президент «Рубина» Шаймиев обратился к болельщикам

    Президент «Рубина» Радик Шаймиев выступил с обращением к болельщикам команды. Как было отмечено, перед клубом стоит задача добиться очередных громких побед.

    «Дорогие болельщики футбольного клуба «Рубин»! Сегодня наш клуб проводит свой первый матч нового сезона. Нас ждет увлекательный блокбастер длиною в год, где каждый матч будет решающим.

    «Рубин» прошел через испытания, стал зрелым и мудрым, осознал, как ценно не только создавать, но и беречь созданное. Группа компаний ТАИФ, долгие годы поддерживающая клуб, приняла ответственное решение взять «Рубин» под свои знамена, на которых написано «Сила во Благо!». В родной дом вернулся тренерский штаб Курбана Бердыева, чье имя неразрывно связано с историей успеха клуба.

    Предстоящий сезон будет особенным для болельщиков, команды, города и Республики – в апреле 2018 года «Рубину» исполнится 60 лет, и славная история клуба требует новых легендарных побед. Нам необходимо сплотиться, стать «рубиновой» семьей. Это нелегкая задача, но уверен – со временем, пускай не сразу, мы выплавим для «Рубина» достойную его оправу из золотых медалей и покоренных вершин.

    Вместе мы — Сила! Где «Рубин» – там Победа!» – заявил Шаймиев.

    «Рубин» сегодня в 1-м туре РФПЛ на своем поле примет «Краснодар».

    Источник: ФК «Рубин»

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    16.07.2017 09:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17727

      paracetamol 16 июля 2017, 13:44

      Продують, однако. Краснодар - крепкая команды.

      0
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      Рейтинг: +365

      yaran56 16 июля 2017, 12:30

      Бердыев -мудрец, Рубин- чемпион, Шамиев -молодец!!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 16 июля 2017, 11:50

      Успехов Рубину! Успехов Бердыеву!!!

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 июля 2017, 11:04

      Цель определена, задачи поставлены, тренер назван, спонсоры обозначены и традиции упомянуты.... Осталось дело за малым - ввязаться в борьбу, выдержать перипетии длинного турнира и побороться за вожделенное чемпионство... Успехов!..

      2
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 16 июля 2017, 10:47

      надеемся..

      2
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 16 июля 2017, 10:25

      Обязательно придем и поддержим "Рубин".

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 16 июля 2017, 10:10

      прилюдно признать ошибки , делает честь Рубину! удачи!

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