Президент «Рубина» Шаймиев обратился к болельщикам

Президент «Рубина» Радик Шаймиев выступил с обращением к болельщикам команды. Как было отмечено, перед клубом стоит задача добиться очередных громких побед.

«Дорогие болельщики футбольного клуба «Рубин»! Сегодня наш клуб проводит свой первый матч нового сезона. Нас ждет увлекательный блокбастер длиною в год, где каждый матч будет решающим.

«Рубин» прошел через испытания, стал зрелым и мудрым, осознал, как ценно не только создавать, но и беречь созданное. Группа компаний ТАИФ, долгие годы поддерживающая клуб, приняла ответственное решение взять «Рубин» под свои знамена, на которых написано «Сила во Благо!». В родной дом вернулся тренерский штаб Курбана Бердыева, чье имя неразрывно связано с историей успеха клуба.

Предстоящий сезон будет особенным для болельщиков, команды, города и Республики – в апреле 2018 года «Рубину» исполнится 60 лет, и славная история клуба требует новых легендарных побед. Нам необходимо сплотиться, стать «рубиновой» семьей. Это нелегкая задача, но уверен – со временем, пускай не сразу, мы выплавим для «Рубина» достойную его оправу из золотых медалей и покоренных вершин.

Вместе мы — Сила! Где «Рубин» – там Победа!» – заявил Шаймиев.

«Рубин» сегодня в 1-м туре РФПЛ на своем поле примет «Краснодар».