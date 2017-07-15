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    Бабаев: «Локомотив» играл не хуже «Спартака»

    Член совета директоров «Локомотива» Салман Бабаев остался доволен игрой своей команды в проигранном матче за Суперкубок России со «Спартаком».

    «Это была первая игра, мне команда понравилась, действовали неплохо. В середине поля «Спартак» был получше, но и нападение у них хорошее.

    Однако мы не хуже играли. Попал бы Фарфан не в перекладину – и было бы все неизвестно», – сказал Бабаев.

    Матч Суперкубка России «Спартак» – «Локомотив» закончился в дополнительное время со счетом 2:1.

    Источник: Р-Спорт

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    15.07.2017 08:04
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 15 июля 2017, 19:13

      Лохо не впечатлил. Ожидали большего

      0
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 15 июля 2017, 12:11

      Спартак в игре со сраным Локо (на данный момент) ЕДВА-ЕДВА выполнил задачу!!! Дальше будет ещё хуже!!! НЕ ЧЕМПИОН!!!!

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 15 июля 2017, 11:28

      правильно все сказал!не ныл ни возмущался!в отличие от некоторых на сайте и в его команде!

      2
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      ...
      Рейтинг: +5461

      SPACE TRUCKIN > зенит ничто 15 июля 2017, 16:10

      всё верно!Локо неплохо смотрелся и если б забили в 1 тайме неизвестно как бы закончилось всё...Забивать надо,чтоб не придумывать потом оправдания за проигрыш...

      0
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 15 июля 2017, 11:26

      Спартак по делу выиграл!

      2
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      Рейтинг: +364

      neofizer 15 июля 2017, 10:04

      реализация моментов..

      0
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 15 июля 2017, 09:50

      Хуже, особенно Ари.Спартак победил заслуженно ЛОКО!

      2
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      Рейтинг: +901

      Krics 15 июля 2017, 09:48

      Адекватный комент +

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 июля 2017, 08:46

      Если бы у бабушки были бы яйца-то она была бы дедушкой

      5
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 15 июля 2017, 08:24

      Если бы победитель определялся по двум играм - во второй Локомотиву было бы еще грустнее.

      10
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 15 июля 2017, 08:19

      Нормальная, напряженная игра, фолов только многовато.

      4
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