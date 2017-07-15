Бабаев: «Локомотив» играл не хуже «Спартака»

Член совета директоров «Локомотива» Салман Бабаев остался доволен игрой своей команды в проигранном матче за Суперкубок России со «Спартаком».

«Это была первая игра, мне команда понравилась, действовали неплохо. В середине поля «Спартак» был получше, но и нападение у них хорошее.

Однако мы не хуже играли. Попал бы Фарфан не в перекладину – и было бы все неизвестно», – сказал Бабаев.

Матч Суперкубка России «Спартак» – «Локомотив» закончился в дополнительное время со счетом 2:1.