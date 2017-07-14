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    «Ростов» представил новую форму с эмблемой клуба в центре груди

    «Ростов» презентовал новую форму, в которой команда будет выступать в предстоящем сезоне.

    Цветовая гамма формы полевых игроков выполнена в фирменных цветах клуба – желтом и синем, вратарей – синем и золотистым. Эмблема «Ростова» расположилась по центру на груди футболистов.

    «Дизайн футболок, шорт и гетр схож с прошлогодним. Мы решили оставить этот стиль, так как он стал узнаваемым среди любителей футбола по всей стране. Много больших побед «Ростов» одержал именно в этой форме. В ней мы прошли через многое, и впереди нас ждет очередной важный этап, который станет продолжением истории клуба», – говорится в сообщении на официальном сайте ростовчан.

    Источник: ФК «Ростов»

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    14.07.2017 14:27
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    Комментарии9
    ...
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      Рейтинг: +1297

      compka 14 июля 2017, 18:24

      В этой форме натяните москвичей и питерцев

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > compka 14 июля 2017, 19:43

      А с вами ничейку сгоняем)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1297

      compka > Yurok161 14 июля 2017, 20:17

      по старой дружбе )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец 14 июля 2017, 17:04

      Ростову удачи, столько много новых игроков интересно будет посмотреть на что способен нынешний Ростов!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 14 июля 2017, 15:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Эмблема в середине а команда в ж*пе..

      -9
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      ...
      Рейтинг: +2382

      kazak161 > Kazak ne China 14 июля 2017, 21:36

      Ты Казак?Чмо ты!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +87

      bakha23 14 июля 2017, 15:27

      норм

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 14 июля 2017, 15:05

      Хороши!!! Хороши ребятишки , верим в Вас. Удачи Вам в новом сезоне!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 14 июля 2017, 14:49

      Были бы спонсоры, можно было что и другое на грудь налепить, а пока остается только эмблему клуба.

      "Пари-матч" даже не серьёзно.

      1
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