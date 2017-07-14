«Ростов» представил новую форму с эмблемой клуба в центре груди

«Ростов» презентовал новую форму, в которой команда будет выступать в предстоящем сезоне.

Цветовая гамма формы полевых игроков выполнена в фирменных цветах клуба – желтом и синем, вратарей – синем и золотистым. Эмблема «Ростова» расположилась по центру на груди футболистов.

«Дизайн футболок, шорт и гетр схож с прошлогодним. Мы решили оставить этот стиль, так как он стал узнаваемым среди любителей футбола по всей стране. Много больших побед «Ростов» одержал именно в этой форме. В ней мы прошли через многое, и впереди нас ждет очередной важный этап, который станет продолжением истории клуба», – говорится в сообщении на официальном сайте ростовчан.