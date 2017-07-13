Миранчук, Ари и Денисов показали новую форму «Локомотива»

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала фотографии трех комплектов игровой формы на новый сезон. Полузащитник Алексей Миранчук принял участие в презентации домашнего комплекта, нападающий Ари показал выездную форму, а защитник Виталий Денисов – резервную.

Для железнодорожников новый сезон чемпионата России начнется матчем против тульского «Арсенала». Встреча состоится 18 июля в Москве.