Миранчук, Ари и Денисов показали новую форму «Локомотива»

Огооонь!!!
Пресс-служба «Локомотива» опубликовала фотографии трех комплектов игровой формы на новый сезон. Полузащитник Алексей Миранчук принял участие в презентации домашнего комплекта, нападающий Ари показал выездную форму, а защитник Виталий Денисов – резервную.
Для железнодорожников новый сезон чемпионата России начнется матчем против тульского «Арсенала». Встреча состоится 18 июля в Москве.
В канун 95-летия клуба мы представляем игровую форму на сезон 2017/18. pic.twitter.com/EAe2Zs692Q— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 13 июля 2017 г.