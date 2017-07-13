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    Миранчук, Ари и Денисов показали новую форму «Локомотива»

    Пресс-служба «Локомотива» опубликовала фотографии трех комплектов игровой формы на новый сезон. Полузащитник Алексей Миранчук принял участие в презентации домашнего комплекта, нападающий Ари показал выездную форму, а защитник Виталий Денисов – резервную.

    Для железнодорожников новый сезон чемпионата России начнется матчем против тульского «Арсенала». Встреча состоится 18 июля в Москве.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    13.07.2017 21:22
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +89

      Rustam aka OkS 14 июля 2017, 06:46

      Огооонь!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 14 июля 2017, 04:43

      Обалденно!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 14 июля 2017, 00:21

      тупые понты!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 14 июля 2017, 00:00

      молодцы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2888

      absent32 13 июля 2017, 22:54

      отличная форма!!! все легко и просто! не то что у спартака, одна реклама!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 13 июля 2017, 22:02

      Вроде особого изменения нету

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +168

      GROSS77 13 июля 2017, 21:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      завтра вас будет чпокать чемпион

      -5
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      Рейтинг: +54

      Lokomotiv7 > GROSS77 13 июля 2017, 21:57

      отсосете

      3
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > GROSS77 13 июля 2017, 23:39

      Так очпокаете что дёсна на хрен сотрёте

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 13 июля 2017, 21:39

      Серая футболка с красными трусами понравилась

      2
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