«Тяньцзинь Цюаньцзянь» предлагает Морате контракт на 150 миллионов

Как они интересно при боление во время матча выкрикивают названия своей команды, очень мне интересно)
Китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил форварду «Реала» Альваро Морате серьезный личный контракт, сообщает Onda Cero. Соглашение рассчитано на пять лет, ежегодная зарплата игрока составит 30 миллионов евро. В нем также предусмотрен подписной бонус самому игроку в размере 40 миллионов евро.
Известно, что Мората не рассматривает на данный момент вариант с переездом в Китай. Он рассчитывает или остаться в «Реале», или перебраться в один из европейских грандов.