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    «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предлагает Морате контракт на 150 миллионов

    Китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил форварду «Реала» Альваро Морате серьезный личный контракт, сообщает Onda Cero. Соглашение рассчитано на пять лет, ежегодная зарплата игрока составит 30 миллионов евро. В нем также предусмотрен подписной бонус самому игроку в размере 40 миллионов евро.

    Известно, что Мората не рассматривает на данный момент вариант с переездом в Китай. Он рассчитывает или остаться в «Реале», или перебраться в один из европейских грандов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.07.2017 11:35
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 13 июля 2017, 14:40

      Как они интересно при боление во время матча выкрикивают названия своей команды, очень мне интересно)

      1
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 13 июля 2017, 14:16

      Мората за 150 лям закончит карьеру правильней)

      0
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      Рейтинг: +886

      xColaz 13 июля 2017, 13:51

      Могли хотя бы 100 лям бонусов насыпать. Жадные китаезы)

      0
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 13 июля 2017, 13:09

      куда мир катится..........................

      1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 13 июля 2017, 12:00

      Видимо,здесь в стороне Челси с Романом сигарой затянется!)

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 13 июля 2017, 11:47

      Ну ,косоглазые дають!
      За эти бабки можна всю сб.России в майки ,,Тянь-Дзынь,, одеть и обуть,
      у китаёзов не забалуешь!

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