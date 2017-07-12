Яхта Роналду подверглась вооруженному обыску налоговой инспекции

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает испытывать проблемы с налоговым законодательством. На его арендованную яхту внезапно нагрянули представители специальной инспекции, которые в присутствии вооруженных бойцов провели обыск. Футболист вместе с семьей находился на судне, сообщает Hola.com.

Напомним, что португалец подозревается в налоговой задолженности в размере почти 15 миллионов евро, однако он сам себя виновным не признает и не намерен прощаться с такой суммой денег.

Судебное слушание по данной ситуации состоится 31 июля.