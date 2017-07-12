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    Яхта Роналду подверглась вооруженному обыску налоговой инспекции

    Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает испытывать проблемы с налоговым законодательством. На его арендованную яхту внезапно нагрянули представители специальной инспекции, которые в присутствии вооруженных бойцов провели обыск. Футболист вместе с семьей находился на судне, сообщает Hola.com.

    Напомним, что португалец подозревается в налоговой задолженности в размере почти 15 миллионов евро, однако он сам себя виновным не признает и не намерен прощаться с такой суммой денег.

    Судебное слушание по данной ситуации состоится 31 июля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.07.2017 18:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 12 июля 2017, 21:12

      Сашки Кержакова лодку, на рыбалке которая была, тоже нужно обыскать!

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 12 июля 2017, 18:36

      Видимо думали , что он нал вывозит за границу ! Вот это уже не смешно . Правда не понятно что там за семья ?

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 12 июля 2017, 18:33

      Динам..ят пацана...)

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