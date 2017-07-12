Юсупов ушел в аренду в «Ростов»

Удачи в Ростове! Надеюсь,против Зенита он может сыграть? Или Зенит не разрешает..А так бы порвал миллионных Паредеса и Гарсию..вот было бы смешно.
Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Артур Юсупов ближайший сезон проведет в «Ростове» на правах аренды. На берегах Дона хавбек будет выступать под седьмым номером.
За сине-бело-голубых Юсупов выступает с 2015 года и успел провести за них 40 матчей, выиграв дважды Суперкубок России и однажды – Кубок России.
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— Football Club Rostov (@rostovfc) 12 июля 2017 г.
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