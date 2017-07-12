Юсупов ушел в аренду в «Ростов»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Артур Юсупов ближайший сезон проведет в «Ростове» на правах аренды. На берегах Дона хавбек будет выступать под седьмым номером.

За сине-бело-голубых Юсупов выступает с 2015 года и успел провести за них 40 матчей, выиграв дважды Суперкубок России и однажды – Кубок России.

twit text — Football Club Rostov (@rostovfc) 12 июля 2017 г.

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