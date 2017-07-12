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    Юсупов ушел в аренду в «Ростов»

    Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Артур Юсупов ближайший сезон проведет в «Ростове» на правах аренды. На берегах Дона хавбек будет выступать под седьмым номером.

    За сине-бело-голубых Юсупов выступает с 2015 года и успел провести за них 40 матчей, выиграв дважды Суперкубок России и однажды – Кубок России.

    Таблица летних трансферов РФПЛ

    Источник: Twitter

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    12.07.2017 17:20
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    Комментарии11
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      Рейтинг: -256

      balaton78 12 июля 2017, 22:28

      Удачи в Ростове! Надеюсь,против Зенита он может сыграть? Или Зенит не разрешает..А так бы порвал миллионных Паредеса и Гарсию..вот было бы смешно.

      -2
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 12 июля 2017, 20:25

      Наконец-то, хоть куда-то сплавили.

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 12 июля 2017, 20:13

      Думаю,для Ростова это положительный момент. По меркам нашего чемпионата вполне качественный опорник.

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 июля 2017, 19:27

      Даааа.... Юсупов в Ростов - это не Хамес в Баварию....

      1
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      Рейтинг: +33

      Noel_Шеф 12 июля 2017, 18:50

      2 потерянных года в Зените

      -2
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      Рейтинг: +1702

      altezzik > Noel_Шеф 12 июля 2017, 19:16

      Он для его уровня много играл в Зените. Попадал в сборную. Ну и заработал денег. Где бы он смог провести эти два года лучше? Его игра не блестящая. Думаю, это был пик его карьеры. Вряд ли он нужен Спартаку или ЦСКА.

      1
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      Рейтинг: +288

      Cнег > Noel_Шеф 12 июля 2017, 19:24

      Не два года. Артурчик потерял всё футбольное будущее. Не стремись за высоким рублём, тем более, в питерском гнилом болоте...

      0
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      Рейтинг: +88

      hans6978T 12 июля 2017, 18:12

      Футболка какая-то поношенная-застираная)

      1
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      Рейтинг: -45

      stream15 12 июля 2017, 17:41

      Наконец-то, свершилось!!!

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 12 июля 2017, 17:26

      Какое-то еблицо грустное

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > bset 12 июля 2017, 20:16

      Ясен перец,из Питера в Ростов .)

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