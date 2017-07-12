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    Форвард «Атлетико» Корреа заинтересовал «Ливерпуль»

    Нападающий «Атлетико» Анхель Корреа может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Сообщается, что 22-летний аргентинец попал в сферу интересов «Ливерпуля».

    Мерсисайдский клуб уже предложил «матрасникам» за футболиста 28 миллионов евро, а самому форварду пятилетний контракт с зарплатой 2,7 миллиона в год.

    В прошедшем сезоне чемпионата Испании Корреа забил четыре гола и сделал шесть результативных передач в 31 матче.

    Источник: AS

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    12.07.2017 15:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 12 июля 2017, 15:31

      Интересно отпустит ли Атлетико Корреа , Анхель очень интересный игрок , в прошлом сезоне были матчи (их было не мало) когда он выходя на замену менял игру и приносил победу своей команде, а не играл он в старте потому что он молод , да еще и Симеоне делает ставку как правило на опытных игроков. Для Ливерпуля будет очень хорошее усиление если они приобретут Анхеля.

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      Рейтинг: +25

      mellanxollik > hevbn 28 13 июля 2017, 14:42

      Согласен. Я думаю тут цепочка такая, сможет ли купить Челси напа? Если да, то Косту отпустят в Атлетико. А если у Атлетов будет Коста, могут и Анхеля Клоппу отдать. Он там, действительно, к месту бы был

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