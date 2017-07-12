Форвард «Атлетико» Корреа заинтересовал «Ливерпуль»

Нападающий «Атлетико» Анхель Корреа может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Сообщается, что 22-летний аргентинец попал в сферу интересов «Ливерпуля».

Мерсисайдский клуб уже предложил «матрасникам» за футболиста 28 миллионов евро, а самому форварду пятилетний контракт с зарплатой 2,7 миллиона в год.

В прошедшем сезоне чемпионата Испании Корреа забил четыре гола и сделал шесть результативных передач в 31 матче.