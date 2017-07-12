Форвард «Атлетико» Корреа заинтересовал «Ливерпуль»

Интересно отпустит ли Атлетико Корреа , Анхель очень интересный игрок , в прошлом сезоне были матчи (их было не мало) когда он выходя на замену менял игру и приносил победу своей команде, а не играл он в старте потому что он молод , да еще и Симеоне делает ставку как правило на опытных игроков. Для Ливерпуля будет очень хорошее усиление если они приобретут Анхеля.
Нападающий «Атлетико» Анхель Корреа может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Сообщается, что 22-летний аргентинец попал в сферу интересов «Ливерпуля».
Мерсисайдский клуб уже предложил «матрасникам» за футболиста 28 миллионов евро, а самому форварду пятилетний контракт с зарплатой 2,7 миллиона в год.
В прошедшем сезоне чемпионата Испании Корреа забил четыре гола и сделал шесть результативных передач в 31 матче.