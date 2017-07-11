«Интер» включился в борьбу за Матича

Руководство «Интера» планирует побороться с «Манчестер Юнайтед» за трансфер полузащитника «Челси» Неманьи Матича, сообщает Corriere dello Sport. Итальянская сторона уже сделала официальный запрос в лондонский клуб по поводу стоимости 28-летнего серба. Ранее сообщалось, что «синие» хотят выручить за игрока не менее 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Матич провел 40 матчей в составе своей команды во всех турнирах, забил два гола и отдал девять результативных передач.