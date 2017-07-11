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    «Интер» включился в борьбу за Матича

    Руководство «Интера» планирует побороться с «Манчестер Юнайтед» за трансфер полузащитника «Челси» Неманьи Матича, сообщает Corriere dello Sport. Итальянская сторона уже сделала официальный запрос в лондонский клуб по поводу стоимости 28-летнего серба. Ранее сообщалось, что «синие» хотят выручить за игрока не менее 40 миллионов евро.

    В прошедшем сезоне Матич провел 40 матчей в составе своей команды во всех турнирах, забил два гола и отдал девять результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.07.2017 11:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 11 июля 2017, 12:21

      Неманья должен "сойти с ума", чтобы перейти в Интер , тем более когда есть вариант с Ман.Юнайтед. Да еще там тренер который по настоящему "раскрыл" Матича в Челси , а при Конте роль серба стала на много меньше., его начали менять во время матча чего раньше не было, а иногда он даже не выходил на поле . Так что понятно его желание покинуть клуб.

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