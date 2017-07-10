Товарищеский матч. «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром

Ну как Комбарову то не дать забить в ворота Динамо, грешно же ))
В контрольном матче «Динамо» сыграло вничью с тульским «Арсеналом».
На гол хавбека бело-голубых Антона Соснина на 75-й минуте встречи «оружейники» ответили мячом защитника Кирилла Комбарова за четыре минуты до конца основного времени поединка.
В первом туре РФПЛ «Динамо» 18 июля встретится со «Спартаком», а «Арсенал» в тот же день отправится в гости к «Локомотиву».
Товарищеский матч
Динамо (Москва) – Арсенал (Тула) – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Соснин, 75; 1:1 – Комбаров, 86.