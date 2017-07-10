Товарищеский матч. «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром

В контрольном матче «Динамо» сыграло вничью с тульским «Арсеналом».

На гол хавбека бело-голубых Антона Соснина на 75-й минуте встречи «оружейники» ответили мячом защитника Кирилла Комбарова за четыре минуты до конца основного времени поединка.

В первом туре РФПЛ «Динамо» 18 июля встретится со «Спартаком», а «Арсенал» в тот же день отправится в гости к «Локомотиву».

Товарищеский матч

Динамо (Москва) – Арсенал (Тула) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Соснин, 75; 1:1 – Комбаров, 86.