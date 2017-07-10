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    Товарищеский матч. «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром

    В контрольном матче «Динамо» сыграло вничью с тульским «Арсеналом».

    На гол хавбека бело-голубых Антона Соснина на 75-й минуте встречи «оружейники» ответили мячом защитника Кирилла Комбарова за четыре минуты до конца основного времени поединка.

    В первом туре РФПЛ «Динамо» 18 июля встретится со «Спартаком», а «Арсенал» в тот же день отправится в гости к «Локомотиву».

    Товарищеский матч

    Динамо (Москва) – Арсенал (Тула) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Соснин, 75; 1:1 – Комбаров, 86.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.07.2017 18:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 11 июля 2017, 11:05

      Ну как Комбарову то не дать забить в ворота Динамо, грешно же ))

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 11 июля 2017, 06:59

      Непонятно.... кто сильней...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 11 июля 2017, 00:05

      Нормальный результат,теперь готовимся к матчу с Локо

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