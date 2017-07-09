Лука Зидан станет третьим голкипером «Реала»

Голкипер Лука Зидан, который является сыном главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, будет третьим вратарем главной команды в предстоящем сезоне. Ранее 19-летний футболист выступал в составе молодежного состава мадридцев.

Зидан-младший должен заменить в основном составе Рубена Яньеса, который скорее сего покинет «Реал» этим летом. Он не провел в прошедшем сезоне ни одного матча. Конкуренцию Зидану составит еще один голкипер молодежной команды «Реала» Алекс Кранинкс.