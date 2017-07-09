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    Лука Зидан станет третьим голкипером «Реала»

    Голкипер Лука Зидан, который является сыном главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, будет третьим вратарем главной команды в предстоящем сезоне. Ранее 19-летний футболист выступал в составе молодежного состава мадридцев.

    Зидан-младший должен заменить в основном составе Рубена Яньеса, который скорее сего покинет «Реал» этим летом. Он не провел в прошедшем сезоне ни одного матча. Конкуренцию Зидану составит еще один голкипер молодежной команды «Реала» Алекс Кранинкс.

    Источник: Marca

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    09.07.2017 08:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 9 июля 2017, 21:29

      чёта ни один из сыновей Зидана не проявил себя доси....... не в отца пацаны(

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