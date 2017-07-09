Неймар ждет Паулиньо в «Барселоне»

Дружище это футбол, а не игра в покер, не надо в команду тянуть друзей и партнеров, ему 32 года, иньесте 33!!! кто тянуть полузащиту будет??? разве что даром, но даром его китайцы не отпустят!!!
Нападающий «Барселоны» Неймар ждет в Каталонии полузащитника «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо.
«Паулиньо является для меня футбольным другом и партнером по сборной Бразилии. Я бы очень хотел, чтобы он перешел в «Барселону».
Уверен, что он сможет многое дать команде», – приводит слова Неймара EFE.
Стоит отметить, что контракт 28-летнего футболиста с китайским клубом рассчитан до лета 2020 года. Сам Паулиньо не раз заявлял, что хотел бы перейти в «Барселону».