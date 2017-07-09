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    Неймар ждет Паулиньо в «Барселоне»

    Нападающий «Барселоны» Неймар ждет в Каталонии полузащитника «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо.

    «Паулиньо является для меня футбольным другом и партнером по сборной Бразилии. Я бы очень хотел, чтобы он перешел в «Барселону».

    Уверен, что он сможет многое дать команде», – приводит слова Неймара EFE.

    Стоит отметить, что контракт 28-летнего футболиста с китайским клубом рассчитан до лета 2020 года. Сам Паулиньо не раз заявлял, что хотел бы перейти в «Барселону».

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.07.2017 07:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 9 июля 2017, 10:00

      Дружище это футбол, а не игра в покер, не надо в команду тянуть друзей и партнеров, ему 32 года, иньесте 33!!! кто тянуть полузащиту будет??? разве что даром, но даром его китайцы не отпустят!!!

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