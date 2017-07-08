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    Маурисио пытается договориться с «Зенитом» о расторжении контракта

    Полузащитник «Зенита» Маурисио хочет достичь договоренности с петербургским клубом о досрочном расторжении контракта по взаимному согласию.

    28-летний игрок не входит в планы главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини, поэтому намерен покинуть Россию ради нового вызова.

    Сообщается, что бразилец уже начал переговоры с «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.

    В прошлом сезоне Маурисио выходи на поле в 27-ми матчах, записав на свой счет два гола и столько же результативных передач.

    Источник: O Jogo

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    08.07.2017 18:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1426

      VSt 8 июля 2017, 20:28

      У руководства "Зенита" не принято расставаться с игроками по человечески. Может быть для Маурисио сделают исключение?

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 8 июля 2017, 20:16

      хороший игрок

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 8 июля 2017, 19:40

      Я его понимаю, он осознает, что из-за лимита будет мало играть. Молодец, уважаю,видно что хочет играть прежде всего, а не получать большие деньги за протирание лавки, как это очень любят делать некоторые российские футболисты

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 июля 2017, 19:05

      интересно хочет уйти свободным агентом,а у арабов что денег нет купить его хотя бы за пару лямов

      2
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