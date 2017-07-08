Маурисио пытается договориться с «Зенитом» о расторжении контракта

Полузащитник «Зенита» Маурисио хочет достичь договоренности с петербургским клубом о досрочном расторжении контракта по взаимному согласию.

28-летний игрок не входит в планы главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини, поэтому намерен покинуть Россию ради нового вызова.

Сообщается, что бразилец уже начал переговоры с «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.

В прошлом сезоне Маурисио выходи на поле в 27-ми матчах, записав на свой счет два гола и столько же результативных передач.