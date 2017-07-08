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    Хавбек «Локомотива» Фарфан был ограблен в Германии

    Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан был ограблен в Дюссельдорфе. По информации издания Elcomercio.pe, у футболиста были украдены вещи из машины, которую он оставил на парковке. Злоумышленники разбили заднее стекло автомобиля.

    «Улыбаться по жизни – лучший способ для того, чтобы справиться с неприятностями, с которыми вы столкнетесь на своем пути. Пару дней назад я получил негативный опыт, но все это для меня уже в прошлом», – сообщил Фарфан.

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    Публикация от Jefferson Farfan

    Источник: Instagram

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    08.07.2017 11:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 8 июля 2017, 13:40

      Вот до чего доводит толерантность госпожи Меркель . Коренной немец не сделает этого конечно.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +62

      nik33 8 июля 2017, 12:57

      В Германии? Странно.Перечитал трижды.Я служил срочную в Гсвг.Нам там постоянно внушали что в Германии воровства нет.Там даже молоко ставили возле части и ценник-сам бери и ложи деньги.Видимо это эмигранты украли.

      0
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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 8 июля 2017, 11:59

      Хуле,зарабатываешь деньги на эти вещи всего за день,некуй грустить

      -1
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 8 июля 2017, 11:59

      Криминогенная обстановка в Германии в последние годы резко ухудшилась.

      1
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