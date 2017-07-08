Хавбек «Локомотива» Фарфан был ограблен в Германии

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан был ограблен в Дюссельдорфе. По информации издания Elcomercio.pe, у футболиста были украдены вещи из машины, которую он оставил на парковке. Злоумышленники разбили заднее стекло автомобиля.

«Улыбаться по жизни – лучший способ для того, чтобы справиться с неприятностями, с которыми вы столкнетесь на своем пути. Пару дней назад я получил негативный опыт, но все это для меня уже в прошлом», – сообщил Фарфан.