Лодыгин покинет «Зенит», если не будет основным вратарем команды

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин может продолжить карьеру в ПАОКе.

Сообщается, что российский вратарь уже провел переговоры с греческим клубом. Футболист пообещал, что перейдет в ПАОК в том случае, если не будет выходить в стартовом составе сине-бело-голубых в предстоящем сезоне.

В прошлом розыгрыше РФПЛ Лодыгин провел 15 матчей, в которых пропустил девять мячей.