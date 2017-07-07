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    Лодыгин покинет «Зенит», если не будет основным вратарем команды

    Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин может продолжить карьеру в ПАОКе.

    Сообщается, что российский вратарь уже провел переговоры с греческим клубом. Футболист пообещал, что перейдет в ПАОК в том случае, если не будет выходить в стартовом составе сине-бело-голубых в предстоящем сезоне.

    В прошлом розыгрыше РФПЛ Лодыгин провел 15 матчей, в которых пропустил девять мячей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.07.2017 01:17
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 7 июля 2017, 15:56

      Хороший вратарь на самом деле был. И купили недорого и играл отлично. Потом просто "звезданул" и начал выеживаться и все... стал как все.
      Очень яркий жизненный пример на мой взгляд...как люди звездят...
      Шел тут я на домашний матч СКА (предпоследний в финальной серии КГ в этом году) и наткнулся на Лодыгина с другом... Все напомаженные, в кроссовочках со стразами... светские беседы... Все у них хорошо в жизни, им не до футбола... Я рядом прошелся послушал... Что тут скажешь. Кто хочет суть понять посмотрите фрагмент из нашего фильма "Изображая жертву"...где в кафе следователь материт сборную...все станет ясно)

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > zlobny_zenitos 7 июля 2017, 16:15

      В первом предложении главное слово "БЫЛ"! И этим все сказано!

      1
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      Рейтинг: +52

      Евгений wolf 7 июля 2017, 15:42

      когда то и показывал игру..но Лунев его переигрывает 100 процентов..

      1
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 7 июля 2017, 09:49

      Интересно куда? Кому еще нужна такая "дырка"? У кого в статистике не хватает пункта прощенные мячи? Кто еще готов кроме нефте-газового мешка, платить по-блату миллионы евро? Игорёк "дырявые перчатки" долго в МЮ в своё время собирался, да вот только с такой игрой как у него, там делать нечего.

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      Рейтинг: +245

      Тамхар 7 июля 2017, 09:19

      Пусть. И поскорее. Сам потом рад будет.

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      Рейтинг: +161

      gandyv 7 июля 2017, 08:36

      Пусть в Торпедо (Владимир) переходит. Родина, все-таки)))

      2
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      Рейтинг: +5880

      Павелий 7 июля 2017, 08:18

      Грек ещё и условия ставит? Совсем страх потерял. Он радоваться дожен, что его из футбола пока ещё не выгоняют!

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      Рейтинг: +24996

      bset 7 июля 2017, 08:11

      А фанаты Зенита так боготворили его. Говорили, что он лучше Акинфеева, что это топ голкипер. А потом Лодыгин присел на скамейку и эти разговоры приутихли.

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      Рейтинг: +24996

      bset 7 июля 2017, 08:09

      А я говорил, что надо его следом за Маком отправлять. Все верно будет.

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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 7 июля 2017, 07:44

      А он и не будет выходить. Можно сразу ехать и не терять время.

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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 7 июля 2017, 06:52

      надо же напугал

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