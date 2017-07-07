Лодыгин покинет «Зенит», если не будет основным вратарем команды

Хороший вратарь на самом деле был. И купили недорого и играл отлично. Потом просто "звезданул" и начал выеживаться и все... стал как все.
Очень яркий жизненный пример на мой взгляд...как люди звездят...
Шел тут я на домашний матч СКА (предпоследний в финальной серии КГ в этом году) и наткнулся на Лодыгина с другом... Все напомаженные, в кроссовочках со стразами... светские беседы... Все у них хорошо в жизни, им не до футбола... Я рядом прошелся послушал... Что тут скажешь. Кто хочет суть понять посмотрите фрагмент из нашего фильма "Изображая жертву"...где в кафе следователь материт сборную...все станет ясно)
Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин может продолжить карьеру в ПАОКе.
Сообщается, что российский вратарь уже провел переговоры с греческим клубом. Футболист пообещал, что перейдет в ПАОК в том случае, если не будет выходить в стартовом составе сине-бело-голубых в предстоящем сезоне.
В прошлом розыгрыше РФПЛ Лодыгин провел 15 матчей, в которых пропустил девять мячей.