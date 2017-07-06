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    Агент Кокорина: «Обмен Александра на Смолова? Я ничего не скажу»

    Футбольный агент Кирилл Логинов, представляющий интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, отказался комментировать информацию о возможном переходе своего клиента в «Краснодар».

    Напомним, ранее сообщалось, что руководство петербургского клуба намерено обменять Кокорина на форварда «быков» Федора Смолова.

    – Страна застыла в ожидании. Будет ли обмен, все обсуждают.

    – Продолжайте обсуждать, если вам нечем заняться. Я ничего не скажу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.07.2017 14:44
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 6 июля 2017, 17:55

      Мне кажется, что от Кокорина Манчини не избавиться. В товарищеском матче он его даже капитаном сделал:)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +75

      Red narva 6 июля 2017, 17:25

      Пару матчей,не более.Потом опять зазвездится и обленится в корягу.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik 6 июля 2017, 17:14

      Кокорин в Краснодаре глядишь да и заиграет

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 июля 2017, 17:13

      Киря боится свой процент потерять... Клиент в цене теряет, надо как-то жопу вытягивать...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 6 июля 2017, 16:48

      Галицкий же не дебил,
      Вот взял и Федю на Кокошу заменил.

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 6 июля 2017, 15:14

      Нечего тут в самом деле обсуждать ! И агенту нечего сказать . Было бы что - давно бы сказал .

      0
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      Рейтинг: +32

      Буефар 6 июля 2017, 15:09

      Хорошо бы Кокорина сплавить. Глядишь и заиграет где-нибудь.

      1
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      Рейтинг: +194

      Klodus 6 июля 2017, 15:04

      Ура ура ура. Раз молчит, значит обсуждения идут! Надеюсь Кокорина сплавят.

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