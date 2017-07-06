Агент Кокорина: «Обмен Александра на Смолова? Я ничего не скажу»

Футбольный агент Кирилл Логинов, представляющий интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, отказался комментировать информацию о возможном переходе своего клиента в «Краснодар».

Напомним, ранее сообщалось, что руководство петербургского клуба намерено обменять Кокорина на форварда «быков» Федора Смолова.

– Страна застыла в ожидании. Будет ли обмен, все обсуждают.

– Продолжайте обсуждать, если вам нечем заняться. Я ничего не скажу.