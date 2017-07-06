Касильяс продлил контракт с «Порту»

Не "...голкипер Икер Касильяс...", а ГОЛКИПЕР ИКЕР КАСИЛЬЯС!!!!
Голкипер Икер Касильяс подписал с «Порту» новое однолетнее соглашение. Об этом испанский вратарь сообщил на своей странице в твиттере.
«Очень рад провести еще один сезон в «Порту»! С нетерпением жду новых вызовов», – сообщил Касильяс.
В прошедшем сезоне чемпионата Португалии Касильяс провел 33 матча, в которых пропустил 16 мячей.
Muy contento por seguir una temporada más con @FCPorto ! Mucha ilusión ante los retos que se presentan! pic.twitter.com/JZ8l5gHEXd— Iker Casillas (@IkerCasillas) 6 июля 2017 г.