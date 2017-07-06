Касильяс продлил контракт с «Порту»

Голкипер Икер Касильяс подписал с «Порту» новое однолетнее соглашение. Об этом испанский вратарь сообщил на своей странице в твиттере.

«Очень рад провести еще один сезон в «Порту»! С нетерпением жду новых вызовов», – сообщил Касильяс.

В прошедшем сезоне чемпионата Португалии Касильяс провел 33 матча, в которых пропустил 16 мячей.