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    Касильяс продлил контракт с «Порту»

    Голкипер Икер Касильяс подписал с «Порту» новое однолетнее соглашение. Об этом испанский вратарь сообщил на своей странице в твиттере.

    «Очень рад провести еще один сезон в «Порту»! С нетерпением жду новых вызовов», – сообщил Касильяс.

    В прошедшем сезоне чемпионата Португалии Касильяс провел 33 матча, в которых пропустил 16 мячей.

    Источник: Twitter

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    06.07.2017 12:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 июля 2017, 13:24

      Не "...голкипер Икер Касильяс...", а ГОЛКИПЕР ИКЕР КАСИЛЬЯС!!!!

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