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    Эрнандес поприветствовал болельщиков «Реала»

    Новичок «Реала» Тео Эрнандес назвал свой переход из «Атлетико» долгожданным моментом.

    «Настал долгожданный момент. Приветствую своих новых болельщиков», – написал Эрнандес в твиттере.

    Напомним, что 19-летний футболист подписал шестилетний контракт с «Королевским клубом». Трансферная стоимость Эрнандеса составляет 24 миллиона евро.

    В прошедшем сезоне футболист играл за «Алавес» на правах аренды.

    Источник: Twitter

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    06.07.2017 07:39
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