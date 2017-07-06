Эрнандес поприветствовал болельщиков «Реала»

Новичок «Реала» Тео Эрнандес назвал свой переход из «Атлетико» долгожданным моментом.
«Настал долгожданный момент. Приветствую своих новых болельщиков», – написал Эрнандес в твиттере.
Напомним, что 19-летний футболист подписал шестилетний контракт с «Королевским клубом». Трансферная стоимость Эрнандеса составляет 24 миллиона евро.
В прошедшем сезоне футболист играл за «Алавес» на правах аренды.
Llegó el esperado momento. Un saludo a mi nueva afición #RealMadrid https://t.co/4cj8yzFpg6— Theo Hernandez (@theo3_theo) 5 июля 2017 г.