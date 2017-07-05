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    Президент «Урала»: «Новая система лимита на легионеров удешевит российских игроков»

    Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказал свое отношение к изменению лимита на легионеров в РФПЛ, которое вступит в силу с сезона-2018/19. Функционер надеется, что новая система мотивирует российских футболистов уезжать в более сильные чемпионаты, нежели российский.

    «Думаю, лимит в заявке поспособствует тому, что игроки с российским паспортом будут стоить не так дорого. Важно, чтобы наши футболисты уезжали в Европу. Чтобы они понимали, что они могут за рубежом играть. А то никого не выгонишь – у них здесь такая зарплата, что смысла уезжать им нет.

    Мне как руководителю клуба проще взять 10 легионеров, но при этом я понимаю, что тогда в сборной у нас никого не будет. Понятно, что у иностранцев будут травмы и дисквалификации, но у наших игроков все равно будет мало времени на поле.

    Лимит в любом виде нужен, чтобы наши футболисты играли. Может быть, не в том количестве, как сейчас. Считаю, что лимит в заявке – это нормально», – сказал Иванов.

    На 5 июля 2017 года в составе «Урала» числится 11 легионеров.

    Источник: ТАСС

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    05.07.2017 23:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +14

      Wolodj 6 июля 2017, 10:54

      Хочу высказать своё личное мнение. Наши футболисты такие ущербные, такие жалкие, что им и везде хотят найти лёгкий путь выхода на поле. А где же конкуренция? Считаю что ни какого лимита делать не нужно, хватит их как дитишек по головке гладить. Пусть на тренировке больше пашут и через физику и мастерство, так сказать в честной борьбе зарабатывают себе место в составе команды. Чтобы, если ему дали шанс выйти на поле,выходил и " пахал" на нем, чтобы люди приходили на трибуны или смотрели по телевизору "аншлаг" на поле, а не унылое перекатывание мяча на своей половине, большую часть игрового времени.

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 6 июля 2017, 09:52

      все равно они пока будут стоить дороже, чем их реальная цена.. Но хоть направление правильное..


      все таки нужен потолок зарплат..
      И потом - с чего они будут уезжать в Европу если они играют так, что никому там не нужны?

      1
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 6 июля 2017, 09:43

      На пруду черепахи Тортиллы подул свежий ветерок. Может изменит погоду, разгонит безнадегу.

      3
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 6 июля 2017, 09:12

      Первый шаг в правильном направлении, детали отшлифуются по мере поступления.

      3
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      Рейтинг: +194

      Klodus 6 июля 2017, 03:20

      Хорошие игроки из топ-клубов имеют в контрактах пункт о количестве игрового времени. Поэтому даже сверхжелание Российского игрока может не помочь ему попасть в состав.



      Необходим лимит на количество воспитанников клубов и лимит на их зарплаты. Тогда и кадры будут и расхватывать их в другие чемпионаты будут. А у тренера сборной будет огромный выбор.

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 6 июля 2017, 01:26

      долой лимит

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 5 июля 2017, 23:58

      все правильно,ценники бешеные из-за лимита,зарплаты огромные,а игроки бегать не хотят,а так хоть за место в составе бороться будут

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Asbjorn 6 июля 2017, 00:47

      наших горбатых могила не исправит))))

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