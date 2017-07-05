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  • Президент «Урала»: «Новая система лимита на легионеров удешевит российских игроков»

Президент «Урала»: «Новая система лимита на легионеров удешевит российских игроков»

5 июля 2017, 23:54
8

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказал свое отношение к изменению лимита на легионеров в РФПЛ, которое вступит в силу с сезона-2018/19. Функционер надеется, что новая система мотивирует российских футболистов уезжать в более сильные чемпионаты, нежели российский.

«Думаю, лимит в заявке поспособствует тому, что игроки с российским паспортом будут стоить не так дорого. Важно, чтобы наши футболисты уезжали в Европу. Чтобы они понимали, что они могут за рубежом играть. А то никого не выгонишь – у них здесь такая зарплата, что смысла уезжать им нет.

Мне как руководителю клуба проще взять 10 легионеров, но при этом я понимаю, что тогда в сборной у нас никого не будет. Понятно, что у иностранцев будут травмы и дисквалификации, но у наших игроков все равно будет мало времени на поле.

Лимит в любом виде нужен, чтобы наши футболисты играли. Может быть, не в том количестве, как сейчас. Считаю, что лимит в заявке – это нормально», – сказал Иванов.

На 5 июля 2017 года в составе «Урала» числится 11 легионеров.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Урал
Комментарии (8)
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Asbjorn
1499288302
все правильно,ценники бешеные из-за лимита,зарплаты огромные,а игроки бегать не хотят,а так хоть за место в составе бороться будут
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x-x-x-x-x
1499293561
долой лимит
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Klodus
1499300425
Хорошие игроки из топ-клубов имеют в контрактах пункт о количестве игрового времени. Поэтому даже сверхжелание Российского игрока может не помочь ему попасть в состав.

Необходим лимит на количество воспитанников клубов и лимит на их зарплаты. Тогда и кадры будут и расхватывать их в другие чемпионаты будут. А у тренера сборной будет огромный выбор.
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Svoysvoemubrat
1499321528
Первый шаг в правильном направлении, детали отшлифуются по мере поступления.
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Одинокий волк Маквейд
1499323395
На пруду черепахи Тортиллы подул свежий ветерок. Может изменит погоду, разгонит безнадегу.
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mihail200606
1499323937
все равно они пока будут стоить дороже, чем их реальная цена.. Но хоть направление правильное..

все таки нужен потолок зарплат.. И потом - с чего они будут уезжать в Европу если они играют так, что никому там не нужны?
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Wolodj
1499327684
Хочу высказать своё личное мнение. Наши футболисты такие ущербные, такие жалкие, что им и везде хотят найти лёгкий путь выхода на поле. А где же конкуренция? Считаю что ни какого лимита делать не нужно, хватит их как дитишек по головке гладить. Пусть на тренировке больше пашут и через физику и мастерство, так сказать в честной борьбе зарабатывают себе место в составе команды. Чтобы, если ему дали шанс выйти на поле,выходил и " пахал" на нем, чтобы люди приходили на трибуны или смотрели по телевизору "аншлаг" на поле, а не унылое перекатывание мяча на своей половине, большую часть игрового времени.
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