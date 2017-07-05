Президент «Урала»: «Новая система лимита на легионеров удешевит российских игроков»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказал свое отношение к изменению лимита на легионеров в РФПЛ, которое вступит в силу с сезона-2018/19. Функционер надеется, что новая система мотивирует российских футболистов уезжать в более сильные чемпионаты, нежели российский.

«Думаю, лимит в заявке поспособствует тому, что игроки с российским паспортом будут стоить не так дорого. Важно, чтобы наши футболисты уезжали в Европу. Чтобы они понимали, что они могут за рубежом играть. А то никого не выгонишь – у них здесь такая зарплата, что смысла уезжать им нет.

Мне как руководителю клуба проще взять 10 легионеров, но при этом я понимаю, что тогда в сборной у нас никого не будет. Понятно, что у иностранцев будут травмы и дисквалификации, но у наших игроков все равно будет мало времени на поле.

Лимит в любом виде нужен, чтобы наши футболисты играли. Может быть, не в том количестве, как сейчас. Считаю, что лимит в заявке – это нормально», – сказал Иванов.

На 5 июля 2017 года в составе «Урала» числится 11 легионеров.