Гендиректор «Уфы» опроверг сокращение общего бюджета клуба в два раза

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов не подтвердил появившуюся информацию, что бюджет его клуба будет сокращен на 50 процентов. По словам функционера, уменьшению будет подвержена только та часть денежных средств, которая отведена на покупку новых футболистов.

«Что касается самого бюджета клуба – неправда. На встрече с главой республики мы утвердили бюджет, и он остается на том же уровне.

На сборах в Австрии я давал интервью иностранным СМИ, которым рассказал, что «Уфа» урезает трансферный бюджет на 50 процентов, не основной. Высвободившиеся средства мы переводим в свою школу. У нас сейчас занимаются порядка 1000 детей, но сейчас ведем переговоры с властями города, чтобы увеличить численность до 2500 человек», – сказал Газизов.

В минувшем сезоне РФПЛ уфимцы заняли седьмое место, на шесть очков отстав от зоны еврокубков.