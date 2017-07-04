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    Источник: Тошич расторг контракт с ЦСКА

    Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич покинул московский клуб. По информации источника, стороны расторгли контракт, который истекал этим летом, по обоюдному согласию.

    Сообщается, что 30-летний серб в ближайшее время прибудет в Москву, где уладит последние детали по расторжению соглашения.

    Тошич выступал за ЦСКА с 2010 года, став с московской командой трехкратным чемпионом России.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.07.2017 21:48
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 5 июля 2017, 08:21

      Классный игрок Зоран, но действительно сдал. Наверняка и сам это понимает, вот и решил сменить обстановку. Надеюсь это ему пойдет только на пользу. Удачи Зорану!!!!

      1
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 5 июля 2017, 07:47

      Хороший игрок мастеровитый, без понтов, не подлый. Жаль, видимо травмы.

      2
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 5 июля 2017, 06:55

      Гады годы

      1
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 5 июля 2017, 06:37

      Молодец, Зоран, яркий след оставил.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 5 июля 2017, 05:34

      спасибо, многое сделал для клуба...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      directorpg 5 июля 2017, 03:51

      Конечно жаль

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 4 июля 2017, 22:25

      спасайся

      -3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 4 июля 2017, 22:13

      Дааа... Зоран, когда бывал в форме и на подъёме (а это было и стабильно, разве что в последнем чемпе сдулся...), творил и созидал на поле... Боевитый и заводной.... Потеря...

      3
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 4 июля 2017, 22:08

      Хороший игрок, зря ЦСКА разбрасывается опытными, хорошими футболистами.

      2
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      Рейтинг: +180

      Футурист 4 июля 2017, 22:01

      да и слава богу, к его одноногой игре уже все соперники привыкли..

      -2
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