Источник: Тошич расторг контракт с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич покинул московский клуб. По информации источника, стороны расторгли контракт, который истекал этим летом, по обоюдному согласию.

Сообщается, что 30-летний серб в ближайшее время прибудет в Москву, где уладит последние детали по расторжению соглашения.

Тошич выступал за ЦСКА с 2010 года, став с московской командой трехкратным чемпионом России.