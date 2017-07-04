Источник: Тошич расторг контракт с ЦСКА

Классный игрок Зоран, но действительно сдал. Наверняка и сам это понимает, вот и решил сменить обстановку. Надеюсь это ему пойдет только на пользу. Удачи Зорану!!!!
Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич покинул московский клуб. По информации источника, стороны расторгли контракт, который истекал этим летом, по обоюдному согласию.
Сообщается, что 30-летний серб в ближайшее время прибудет в Москву, где уладит последние детали по расторжению соглашения.
Тошич выступал за ЦСКА с 2010 года, став с московской командой трехкратным чемпионом России.