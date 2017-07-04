Журналист: «Трансфер Мораты в «Манчестер Юнайтед» почти завершен»

Журналист Эктор Фернандес сообщил, что сделка по переходу нападающего Альваро Мораты из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» близка к своему завершению.

«Почти завершено. Альваро хочет начать предсезонку с «Манчестер Юнайтед», – написал Фернандес на своей странице в твиттере.

Напомним, 24-летний форвард перебрался в мадридский клуб из «Ювентуса» в июле прошлого года. В минувшем сезоне он провел 43 поединка, записав на свой счет 20 голов и шесть результативных передач.