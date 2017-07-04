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    Журналист: «Трансфер Мораты в «Манчестер Юнайтед» почти завершен»

    Журналист Эктор Фернандес сообщил, что сделка по переходу нападающего Альваро Мораты из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» близка к своему завершению.

    «Почти завершено. Альваро хочет начать предсезонку с «Манчестер Юнайтед», – написал Фернандес на своей странице в твиттере.

    Напомним, 24-летний форвард перебрался в мадридский клуб из «Ювентуса» в июле прошлого года. В минувшем сезоне он провел 43 поединка, записав на свой счет 20 голов и шесть результативных передач.

    Источник: Twitter

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    04.07.2017 13:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 4 июля 2017, 17:57

      Дождемся официального сообщения от МЮ ! А то столько копий уже было сломано ....

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 4 июля 2017, 17:50

      От этой сделки выиграют все , Ман.Юнайтед получит чистого страйкера которого им очень не хватало в прошлом сезоне, Ибра не смотря на то что много забивает он игрок другого плана , сам Мората получит место в старте (наконец то), а сам Реал думаю получит не маленькую сумму за игрока который никогда не был основным у него.Очень интересно что получится у Моуринью в следующим сезоне, считаю что ему именно такого игрока как Альваро не хватало , чтобы реально бороться за чемпионство.

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      Рейтинг: +38

      Busta Rhumes 4 июля 2017, 14:34

      Неплохо! Верю, что заиграет!

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