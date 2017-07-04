Президент «ПСЖ» провел встречу с Мбаппе

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи и спортивный директор Антеро Энрике провели встречу с нападающим «Монако» Килианом Мбаппе и его отцом.

Напомним, что 18-летний игрок является главной трансферной целью парижан в летнее окно. Ранее сообщалось, что монегаски не намерены отпускать форварда в стан конкурента.

В минувшем розыгрыше Лиги 1 Мбаппе провел 29 матчей, записав в свой актив 15 голов и 11 результативных передач.