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    Президент «ПСЖ» провел встречу с Мбаппе

    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи и спортивный директор Антеро Энрике провели встречу с нападающим «Монако» Килианом Мбаппе и его отцом.

    Напомним, что 18-летний игрок является главной трансферной целью парижан в летнее окно. Ранее сообщалось, что монегаски не намерены отпускать форварда в стан конкурента.

    В минувшем розыгрыше Лиги 1 Мбаппе провел 29 матчей, записав в свой актив 15 голов и 11 результативных передач.

    Источник: L' Equipe

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    04.07.2017 12:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 4 июля 2017, 13:34

      А что вполне естественно ПСЖ идет по пути Баварии и Ювентуса забирая лучших игроков у своих конкурентов, интересно согласится ли Монако на это , для них конечно с футбольной точки зрения было бы лучше , если уж и продавать Мбаппе то в Англию или Испанию.

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