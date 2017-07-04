Бершиче может обойтись «ПСЖ» в 30 миллионов

Не понятно зачем средний испанский игрок нужен Парижу ,Берчиче ( именно так правильно пишется его фамилия) конечно хороший игрок , но только для своего уровня.Если только одному баску не захотелось поговорить на родном языке с кем нибудь в чужой стране , только этим могу объяснить этот возможный переход.
Защитник «Реал Сосьедада» Юри Бершиче имеет вариант продолжения карьеры во Франции. Как сообщается, 27-летний футболист входит в сферу интересов «ПСЖ». Нынешний клуб игрока готов пойти на сделку, однако требует за него порядка 30 миллионов евро. Футболист в 17-летнем возрасте был подписан «Тоттенхэмом», в системе которого провел несколько лет.
В минувшем сезоне Бершиче провел в чемпионате Испании 35 матчей, в которых забил три года и отдал четыре результативные передачи.