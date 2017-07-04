Источник: ради «Милана» Доннарумма отказался от контракта «ПСЖ» на 13 миллионов в год

Ранее работник Sky Sports Фабрицио Романо сообщил о том, что голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма продлит контракт с клубом. Согласно новой информации Роман, итальянец отклонил предложение «ПСЖ».

«Доннарумма отказался от контракта с «ПСЖ», по условиям которого мог получать 13 миллионов евро в год. Новое соглашение с «Миланом» будет рассчитано до 2022 года (6 миллионов за сезон)», – написал журналист в твиттере.