Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: ради «Милана» Доннарумма отказался от контракта «ПСЖ» на 13 миллионов в год

    Ранее работник Sky Sports Фабрицио Романо сообщил о том, что голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма продлит контракт с клубом. Согласно новой информации Роман, итальянец отклонил предложение «ПСЖ».

    «Доннарумма отказался от контракта с «ПСЖ», по условиям которого мог получать 13 миллионов евро в год. Новое соглашение с «Миланом» будет рассчитано до 2022 года (6 миллионов за сезон)», – написал журналист в твиттере.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.07.2017 01:06
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: -205

      SKS6891 6 июля 2017, 17:22

      После того как его общественность раздолбала, то особого-то и выбора у него нет. Но поступок его нехороший.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 4 июля 2017, 09:00

      Уж куда ему точно не надо, так это в ПСЖ. Не отпустят его потом так просто, а в реальных топ клубах с вратарями проблемы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 4 июля 2017, 08:47

      Шоу должно продолжаться, ничего нового.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > Одинокий волк Маквейд 4 июля 2017, 12:31

      продолжается в полный рост

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 4 июля 2017, 08:43

      Хорошо проведённая пиар-компания, с посыпанием купюрами и соплями, а за одно пересмотром контракта с уточнением цифр для предстоящей продажи...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1049

      mig28 4 июля 2017, 08:24

      А какие у него варианты?! Либо подписывать, либо сидеть год на лавке)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +112

      ПаХан638 > mig28 4 июля 2017, 22:10

      я думаю он это специально и сделал, чтоб на лавке не сидеть, думаю, что через год опять зарядит песню, что-бы его в Реал отпустили.......

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1049

      mig28 > ПаХан638 5 июля 2017, 09:06

      И я уверен, что отпустят! Только за очень очень большие деньги)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +112

      ПаХан638 > mig28 5 июля 2017, 21:51

      отпустят, но доверие к нему как к человеку пропадёт, и его агента уже все ненавидят...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 4 июля 2017, 08:15

      Где родился, там и пригодился.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 4 июля 2017, 07:36

      Определился, наконец, будет поднимать Милан.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11